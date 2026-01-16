Yeison Jiménez y la avioneta maldita: el oscuro pasado del avión en el que murió

Una revelación inesperada ha añadido un nuevo capítulo a la investigación en torno al accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante colombiano.

De acuerdo con información oficial de las autoridades mexicanas, la aeronave involucrada en la tragedia de Yeison Jiménez habría tenido un antecedente ligado al narcotráfico varios años antes del siniestro ocurrido en Colombia.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fechado el 14 de agosto de 2022, documenta la incautación de 460 kilos de cocaína, equivalentes a cerca de mil libras, que eran transportados en una avioneta Piper PA-31 Navajo procedente de Colombia. La información fue revelada por el diario El Tiempo, que tuvo acceso a los registros oficiales del operativo.

Según el reporte, la aeronave fue detectada alrededor de las 2:00 de la tarde de ese día, lo que obligó al despliegue de dos aviones de intercepción de las fuerzas armadas mexicanas. Tras ser seguida durante varios minutos, la avioneta fue forzada a descender en una zona rural del estado de Campeche, a 79 kilómetros de un poblado conocido como Miguel Hidalgo.

Al llegar al punto de aterrizaje, las autoridades encontraron el aparato abandonado, así como la carga ilícita. En el lugar también se hallaban vehículos civiles y varios hombres que presuntamente esperaban el cargamento. De acuerdo con el informe, la tripulación logró escapar antes de la llegada de los efectivos militares, dejando atrás tanto la aeronave como los estupefacientes.

Lo que ha generado mayor impacto es que la matrícula del avión incautado coincide con la de la aeronave en la que murió Yeison Jiménez. Los registros indican que se trataba de una avioneta con matrícula N325FA, dato que coincide plenamente con el del aparato que se estrelló el pasado 10 de enero en Colombia, provocando la muerte del cantante, de 34 años, y de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

El accidente ocurrió cuando la aeronave se dirigía hacia Antioquia. Tras estrellarse, el avión se incendió, lo que causó la muerte inmediata de todos sus ocupantes. En su momento, las autoridades colombianas calificaron el hecho como un siniestro aéreo y anunciaron una investigación técnica para determinar las causas del accidente.

Sin embargo, tras la filtración del informe de la Sedena, las autoridades colombianas iniciaron nuevas indagaciones para establecer si existe algún vínculo entre el antecedente del decomiso en México y la tragedia ocurrida años después. Fuentes oficiales han aclarado que, por ahora, no hay elementos que indiquen que Yeison Jiménez tuviera conocimiento del pasado de la aeronave ni que estuviera involucrado en actividades ilícitas.

Te puede interesar: Yailin provoca debate en redes por su cintura extrema, cirujana analiza los posibles procedimientos

Te puede interesar: Verónica Castro revive episodios de acoso por parte de Julio Iglesias

Expertos en aviación han señalado que no es inusual que aeronaves decomisadas o relacionadas con vuelos ilegales reaparezcan en el mercado tras cambios de propietario, procesos administrativos poco claros o registros internacionales complejos. No obstante, subrayan que estos antecedentes deben ser revisados con rigor, especialmente cuando están asociados a un accidente fatal.

El caso ha generado una fuerte conmoción tanto en Colombia como en México, no solo por la pérdida del reconocido intérprete de música popular, sino por la coincidencia que vincula su muerte con un aparato que, años atrás, fue protagonista de uno de los decomisos de droga más importantes de ese periodo en territorio mexicano.

Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad de las autoridades sigue siendo esclarecer las causas exactas del accidente y determinar el historial completo de la aeronave. En paralelo, familiares, seguidores y colegas de Yeison Jiménez continúan rindiendo homenajes al artista, cuya carrera fue abruptamente interrumpida en medio de un episodio que ahora se ve rodeado de nuevas y complejas interrogantes.