David Beckham: su hijo Brooklyn expone el distanciamiento familiar: 'Me alejé y siento paz'

El hijo mayor de David y Victoria Beckham publicó un extenso y contundente mensaje en redes sociales en el que abordó abiertamente su distanciamiento de sus padres y defendió su decisión de priorizar su matrimonio con Nicola Peltz Beckham.

En la publicación, compartida a través de Instagram Stories, Brooklyn Beckham aseguró que durante años optó por el silencio para proteger la intimidad familiar, pero que la constante exposición mediática lo llevó a romper esa postura. “He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió.

El joven también dejó claro que su decisión no responde a presiones externas. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”, afirmó, subrayando que su prioridad es preservar su bienestar emocional y el de su esposa.

Uno de los momentos más delicados relatados por Brooklyn ocurrió durante su boda con Nicola Peltz, celebrada en 2022. Según su testimonio, un episodio protagonizado por su madre generó una profunda incomodidad. “Mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, expresó. Además, aseguró que esa misma noche escuchó comentarios de su familia en los que se afirmaba que Nicola “no es de sangre” y “no es familia”.

El conflicto en torno a la boda ha sido uno de los puntos más recurrentes en la narrativa del distanciamiento. Una fuente cercana a la familia Peltz explicó a PEOPLE que la tensión aumentó cuando Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo durante la celebración. “Antes de iniciar, llamó a Brooklyn al escenario y, luego, invitó a subirse a Victoria Beckham diciendo: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube… Victoria Beckham’”. Según esta versión, Nicola “sintió que Victoria arruinó su boda y no entendió por qué lo hizo”.

Otro punto de fricción fue el vestido de novia de Nicola. De acuerdo con una fuente citada por PEOPLE en mayo de 2025, durante el compromiso Victoria Beckham “le dijo a Nicola que le encantaría diseñar su vestido; Nicola respondió que sería un honor”. Sin embargo, con el paso del tiempo, “quedó claro que no era una prioridad para Victoria, que finalmente llamó a la madre de Nicola, no a Nicola, para comunicar que no haría el vestido”.

Desde el entorno de los Beckham, otra fuente minimizó el conflicto: “Una búsqueda rápida en Google evidencia cuántas veces se ha reciclado esta historia sin sentido para presentar a Nicola como una víctima. Como siempre, los Beckham han mantenido la compostura pese a los constantes ataques en medios. Es triste porque quieren a su hijo y han intentado todo con Nicola, pero se ha vuelto imposible”.

La fractura volvió a quedar en evidencia durante el 50º cumpleaños de David Beckham, en 2025, evento al que Brooklyn y Nicola no asistieron. Un insider explicó entonces a PEOPLE: “La relación no está completamente rota. Lo quieren y siempre están para él. Simplemente están heridos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar”.

Brooklyn ofreció su propia versión del episodio: “Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”.

Pese a los intentos de conciliación, las tensiones persistieron. “Intentaron hacer las paces, pero cada vez que llegaban a un momento feliz, todo volvía a estallar. Brooklyn se siente dividido. Es su familia, su sangre, pero siempre tuvo una relación compleja con su padre. Gran parte de esa relación ha parecido más un asunto de negocios”, explicó otra fuente a PEOPLE.

El mensaje de Brooklyn concluyó con una declaración contundente sobre su presente: “Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.