Realeza británica: así se reparten los millones dentro de la monarquía

Así, el sistema financiero de la monarquía británica revela profundas diferencias entre sus miembros, sostenidas por una combinación de tradición, fondos públicos y herencias privadas que siguen siendo objeto de debate público.

La familia real británica suele asociarse con palacios, joyas y un estilo de vida privilegiado, pero detrás de esa imagen existe una compleja estructura financiera que determina quién gana más, quién recibe menos y cómo se pagan los gastos oficiales y privados de la monarquía.

Aunque la Corona no posee directamente bienes como el Palacio de Buckingham, el patrimonio personal de varios miembros de la realeza se mantiene en cifras millonarias gracias a una combinación de fondos públicos y herencias históricas.

Uno de los pilares de este sistema es el Subsidio Soberano, un fondo financiado por los contribuyentes británicos que se destina a cubrir los deberes oficiales del monarca y de otros miembros de la familia real en activo. Según NBC News, este subsidio se utiliza para mantener palacios en funcionamiento, incluido el Palacio de Buckingham, actualmente sometido a una renovación de diez años con un costo estimado de 463 millones de dólares, y para cubrir viajes, personal y compromisos oficiales. El mismo medio informó que el Subsidio Soberano aumentaría cerca de 60 millones de dólares en el período 2026-2027.

A esto se suman los ducados hereditarios, propiedades privadas que generan ingresos anuales multimillonarios. Estos fondos pueden utilizarse tanto para gastos personales como para cubrir actividades oficiales. El Ducado de Lancaster, por ejemplo, pertenece al monarca reinante y, según el sitio web oficial de la familia real, se usa “principalmente para cubrir los gastos incurridos por otros miembros de la Familia Real, además de Carlos”.

En términos de fortuna personal, el rey Carlos III encabeza la lista. De acuerdo con la Lista de Ricos 2025 de The Sunday Times, su patrimonio neto se estimaba en 640 millones de libras, equivalentes a unos 860 millones de dólares. Solo en 2025, Carlos recibió alrededor de 24,4 millones de libras procedentes del Ducado de Lancaster, unos 32 millones de dólares, según datos oficiales del propio ducado.

Tras la ascensión de su padre al trono en 2022, el príncipe William heredó el Ducado de Cornualles, una extensa finca que genera ingresos de ocho cifras. En 2025, este ducado produjo un excedente de 22,9 millones de libras, aproximadamente 30,9 millones de dólares, según el Informe Anual de Impacto Integrado del Ducado. Cuando su hijo, el príncipe George, se convierta en el primero en la línea de sucesión, heredará automáticamente esta fuente de ingresos.

En contraste, otros miembros de la realeza en activo han recibido sumas considerablemente menores a lo largo de su vida. El príncipe Eduardo, duque de Kent, primo hermano de la difunta reina Isabel II, ha sido financiado durante décadas a través del Subsidio Soberano, antes conocido como la Lista Civil. Una investigación de The Guardian publicada en 2023 estimó que Eduardo recibió 18 millones de libras en pagos oficiales a lo largo de su vida, unos 24 millones de dólares. Considerando que su servicio comenzó en la década de 1960, esta cifra resulta modesta frente a los ingresos anuales de Carlos o William.

El mismo informe señaló que Ana, princesa real, recibió aproximadamente 16,6 millones de libras en pagos oficiales entre 1971 y 2022, lo que equivale a unos 22 millones de dólares. Distribuidos a lo largo de 51 años, estos fondos cubrieron gastos anuales cercanos a los 430.000 dólares. Según The Guardian, Ana es el miembro de la realeza viva con más compromisos oficiales, con 11.088 eventos entre 2002 y 2022, lo que refuerza su reputación como una de las figuras más trabajadoras de la monarquía.

Por su parte, el príncipe Eduardo, hermano menor del rey Carlos, ha recibido un estimado de 6,5 millones de libras desde 1982 como miembro activo de la realeza, equivalentes a 8,7 millones de dólares, o unos 217.500 dólares anuales destinados a gastos laborales.

El caso del príncipe Harry marcó un punto de quiebre. Hasta 2020, fue financiado mediante el Ducado de Cornualles y el Subsidio Soberano. Sin embargo, tras renunciar junto a Meghan Markle a sus funciones reales, dejaron de recibir estos pagos. En un comunicado oficial publicado ese año, se explicó: “Si bien la contribución del Subsidio Soberano cubre solo el cinco por ciento de los costos del Duque y la Duquesa y se utiliza específicamente para sus gastos de oficina oficial, Sus Altezas Reales prefieren liberar este vínculo financiero”, al describir su transición a una “independencia financiera”.

Finalmente, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrew, recibió pagos oficiales entre 1978 y 2019 por un total estimado de 12,9 millones de libras, según The Guardian. Tras retirarse de la vida pública en 2019, dejó de percibir fondos del Subsidio Soberano.