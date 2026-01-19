Cristiano Ronaldo y Georgina presumen el talento de su hija Alana interpretando a Céline Dion

Esta no es la primera vez que Alana demuestra su gusto por la música.

Alana Martina, hija del astro portugués, volvió a robarse todas las miradas en redes sociales tras protagonizar un momento que derritió a millones de seguidores.

Con apenas 8 años, la pequeña sorprendió al interpretar con sensibilidad y soltura My Heart Will Go On, el clásico inmortalizado por Céline Dion en la película Titanic (1997), desatando una ola de elogios y comentarios que no tardaron en viralizarse.

Fue Georgina Rodríguez quien compartió el video a través de sus historias de Instagram el pasado 15 de enero, dejando ver una faceta íntima y cotidiana de la vida familiar que comparte con el astro portugués. Más allá de sus campañas con marcas de lujo y su presencia constante en eventos internacionales, la modelo ha reiterado que sus hijos son el centro absoluto de su vida, y este registro fue una prueba más de ello.

El clip, grabado de manera espontánea y casi al estilo paparazzi, muestra a Alana de espaldas, sentada sobre un banco en el gimnasio de su casa. Con su melena recogida y un teléfono móvil en la mano, aparentemente para seguir la letra, la niña canta completamente concentrada, ajena a que su madre la está filmando. Lo que más llamó la atención no fue solo su perfecta pronunciación en inglés, sino la manera en que moduló la voz, incorporando matices y emoción para acercarse a la interpretación original de la cantante canadiense.

El momento no tardó en generar reacciones cargadas de ternura. Muchos usuarios destacaron la sensibilidad de la pequeña y no faltaron los comentarios que auguran un futuro artístico, aunque por ahora todo se vive desde el juego, el aprendizaje y la expresión natural de una niña que crece rodeada de estímulos creativos.

Te puede interesar: Video viral: reportero desafía una tormenta de nieve extrema en plena transmisión en vivo

Te puede interesar: Harry Styles anuncia nuevo álbum y provoca una avalancha global entre sus fans

Esta no es la primera vez que Alana demuestra su gusto por la música. Desde temprana edad, Georgina ha compartido videos donde se le ve cantando Let It Go, el tema principal de Frozen, una de sus canciones favoritas durante la infancia. Más recientemente, también emocionó a los seguidores interpretando Si No Estás, del cantante español Íñigo Quintero, confirmando que el canto es una actividad recurrente en su día a día.

Aunque aún es pronto para hablar de una carrera artística, la música forma parte de la educación integral que reciben los hijos de la pareja. Además del colegio, Alana practica gimnasia y ballet, y tanto ella como su hermana Eva María asisten a clases de música. Georgina ha mostrado en redes algunos fragmentos de estas sesiones: Alana aprendiendo a tocar el violín, mientras que Eva se familiariza con el piano, en un entorno que prioriza la disciplina sin dejar de lado el disfrute.

Más allá de estos momentos virales, Georgina Rodríguez ha reflexionado públicamente sobre la maternidad y los valores que ella y Cristiano Ronaldo buscan inculcar en sus hijos. En una entrevista reciente con la edición española de ELLE, la modelo habló con honestidad sobre cómo ser madre transformó su vida:

“La vida me ha llevado por diferentes caminos que me han transformado. He vivido momentos como el de ser madre, que me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía”, expresó.

En esa misma conversación, ‘Gio’ subrayó la importancia de educar desde el ejemplo, recordando sus orígenes humildes y los del futbolista. “Ellos son testigos de todo lo que nos esforzamos, de que nada viene regalado, por lo que les recordamos la importancia de ser luchadores y, especialmente, buenas personas. Son educados, responsables y trabajan mucho en el colegio y en sus actividades; sobre todo, perseveran en sus sueños. Es lo que ven en casa”, afirmó.

Mientras las redes celebran la voz de Alana Martina, el mensaje que queda va más allá del talento: una infancia acompañada, valores firmes y el respaldo de una familia que prioriza el crecimiento emocional tanto como el éxito.