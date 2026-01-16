Video viral: reportero desafía una tormenta de nieve extrema en plena transmisión en vivo

Las imágenes parecían sacadas de una película de desastre natural, pero se trató de una transmisión en vivo.

El corresponsal Robert Ray, del canal Fox Weather, protagonizó uno de los reportes meteorológicos más impactantes del invierno al quedar atrapado en medio de una violenta tormenta de nieve efecto lago cerca de los Grandes Lagos, en el estado de Michigan.

El periodista realizaba una cobertura desde Benton Harbor el miércoles 14 de enero, cuando las condiciones se tornaron extremas. Fuertes ráfagas de viento, nieve que se desplazaba de forma horizontal y una visibilidad casi nula convirtieron el informe en un auténtico desafío físico. En plena transmisión, Ray luchaba por mantenerse en pie mientras la tormenta azotaba sin tregua.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En redes sociales, el meteorólogo y presentador Ian Wachs, quien compartió el clip, expresó su asombro por lo ocurrido. “Esto es irreal”, escribió inicialmente, para luego añadir que se trataba de “una de las tomas en vivo más salvajes que he visto en mucho tiempo”, reflejando el impacto que generó la escena incluso entre profesionales del clima.

Durante otro reporte en directo, difundido a través del canal de YouTube de Fox Weather, Robert Ray detalló la magnitud del fenómeno que enfrentaban. Según explicó, él y su equipo registraron ráfagas de viento “entre 46 y 50 mph”, una fuerza suficiente para levantar la nieve del suelo y lanzarla de costado, creando condiciones de blanqueo total. “La nieve y el viento de lado hicieron que la visibilidad fuera mínima y que manejar por las carreteras locales fuera casi imposible”, señaló.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una ráfaga particularmente fuerte golpeó al periodista en plena transmisión. “¡Dios mío, está rugiendo ahora mismo!”, exclamó Ray, con la voz casi ahogada por el viento. Acto seguido, comparó la experiencia con otros escenarios extremos que ha cubierto a lo largo de su carrera. “Se siente como una tormenta tropical, pero luego agregas temperaturas de frío helado. Con los vientos y la nieve, lo hace más incómodo que cuando estás en esos escenarios tropicales”, afirmó.

A medida que avanzaba la cobertura, el corresponsal describió la tormenta como un fenómeno con una intensidad particular. “Esta tormenta tiene un tipo diferente de furia”, dijo, especialmente al referirse a cómo el sistema climático se intensificó durante la noche. En una metáfora contundente, explicó: “Básicamente estás entrando en el ring de la Madre Naturaleza, y estás recibiendo golpes”, al relatar cómo el viento y la nieve impactaban directamente sobre la piel.

Las condiciones térmicas tampoco ayudaban. Ray advirtió que las temperaturas en la zona rondaban los 0 grados Fahrenheit, una situación agravada por los vientos racheados que incrementaban la sensación térmica y el riesgo de congelación. “Los peligros son bastante masivos en este punto”, alertó. “En cuanto a la piel, en cuanto a los árboles, cualquier cosa puede salir mal”, añadió, subrayando los múltiples riesgos asociados a este tipo de tormentas invernales.

De acuerdo con los pronósticos de Fox Weather, la nieve efecto lago continuaría afectando amplias zonas de los Grandes Lagos hasta el jueves 15 de enero. Algunas áreas cercanas a Buffalo podrían acumular al menos cinco pulgadas adicionales de nieve, complicando aún más la movilidad y las labores de emergencia.

El reportaje de Robert Ray no solo puso en evidencia la fuerza implacable de la naturaleza, sino también los riesgos que enfrentan los periodistas meteorológicos al informar desde el corazón de los fenómenos climáticos. Su cobertura, marcada por el esfuerzo físico y la tensión constante, se convirtió en un recordatorio del impacto real de las tormentas invernales extremas y de la importancia de atender las alertas emitidas por las autoridades.