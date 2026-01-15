Selena Gómez responde a críticas sobre su apariencia: 'No es un bigote, es melasma'

A lo largo de su carrera, la artista ha tenido que convivir con el escrutinio constante sobre su cuerpo y su imagen.

Desde muy joven, cuando aún era una niña frente a las cámaras, la artista se vio expuesta a comentarios y juicios que, con el paso de los años, no solo se mantuvieron, sino que se intensificaron con el auge de las redes sociales. Lejos de esconderse, la cantante y actriz ha optado por responder con honestidad, humor y un mensaje de aceptación.

Una muestra reciente de esa postura se volvió viral luego de que Gómez reaccionara a una pregunta tan inesperada como invasiva. En un video compartido en redes, la artista contó entre risas que un seguidor le consultó cómo se afeitaba el bigote. Su respuesta fue directa y pedagógica. “Alguien me hizo reír por qué me preguntaron: ‘¿Cómo te afeitas el bigote?’“, relató, sin perder el tono distendido.

Acto seguido, explicó el verdadero motivo por el cual puede notarse una sombra en la zona del bozo. “No es un bigote, de hecho tengo melasma por el sol, así que tienen que cuidarse y usar protector solar”, aclaró. Con esa frase, Selena no solo desmintió el comentario, sino que también visibilizó una afección cutánea frecuente que provoca manchas en la piel, especialmente en el rostro, y que afecta a millones de personas en el mundo.

La cantante también fue sincera al reconocer que ha intentado distintos tratamientos estéticos para reducir las manchas, sin éxito definitivo. “He intentado borrarlas, pero están ahí”, afirmó, dejando claro que ha decidido aceptarlas como parte de su cuerpo. Lejos de mostrarse molesta por la pregunta, incluso agregó: “Entiendo perfectamente por qué se hizo la pregunta”, demostrando una vez más su actitud empática frente a comentarios que suelen generar vergüenza o inseguridad en muchas personas.

Este episodio se suma a una larga lista de situaciones en las que Selena Gómez ha tenido que responder a críticas relacionadas con su apariencia física. Como consecuencia del lupus que padece desde hace años, la artista ha atravesado importantes cambios en su peso, algo que ella misma ha explicado públicamente en más de una ocasión. Estas experiencias la llevaron a convertirse en una de las voces más visibles del movimiento body positive dentro de la industria del entretenimiento.

En una transmisión en vivo realizada en 2023 a través de TikTok, la artista abordó de frente las críticas por su aumento de peso y explicó las razones médicas detrás de ello. “Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso… es lo que me pasa habitualmente”, expresó, en referencia a la medicación que debe consumir para controlar el lupus.

Te puede interesar: Matt Damon respalda a Ben Affleck y reafirma cómo estuvo para él durante sus divorcios

Te puede interesar: Maluma acapara miradas mientras Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire pasan desapercibidos

En ese mismo mensaje, Selena aprovechó para enviar palabras de apoyo a quienes sufren hostigamiento por no encajar en los estándares de belleza hegemónica. “Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda”.

Con estas declaraciones, la actriz de Emilia Pérez vuelve a dejar claro que su prioridad es la salud y el bienestar, incluso cuando eso implique desafiar expectativas estéticas impuestas. Su respuesta al comentario sobre el melasma no solo desactivó una crítica con naturalidad, sino que abrió una conversación necesaria sobre enfermedades de la piel, salud crónica y aceptación corporal, reforzando el impacto positivo que su voz tiene en millones de seguidores alrededor del mundo.