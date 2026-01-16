Harry Styles anuncia nuevo álbum y provoca una avalancha global entre sus fans

El regreso de Styles se produce tras el éxito arrollador de su álbum anterior, Harry’s House, que superó los cuatro millones de copias vendidas a nivel mundial y le valió los máximos reconocimientos en los Grammy y los Brit Awards.

Después de un periodo marcado por el bajo perfil y el silencio creativo, Harry Styles volvió a sacudir a la industria musical con el anuncio de su próximo álbum, Kiss All The Time.

Disco, Occasionally, un lanzamiento que en cuestión de horas generó una respuesta masiva y coordinada de seguidores en distintas partes del mundo. El impacto fue inmediato: más de un millón de personas se registraron en su página web oficial durante las primeras horas, impulsadas por una estrategia de promoción tan enigmática como eficaz.

El nuevo trabajo discográfico verá la luz el 6 de marzo de 2026 y estará compuesto por doce canciones, producidas por Kid Harpoon, colaborador clave de Styles desde el inicio de su etapa como solista. Aunque aún no se ha revelado el listado de temas ni se han publicado sencillos oficiales, el anuncio bastó para desatar una ola de especulación y entusiasmo a escala global.

La campaña de lanzamiento se construyó a partir del misterio. Desde diciembre, los seguidores comenzaron a recibir mensajes crípticos y enlaces a sitios como “webelongtogether.co”, donde podían registrarse para obtener contenido exclusivo. Uno de los momentos más comentados fue la difusión de un breve audio en el que el artista canta a capela la frase “We belong together” (“Pertenecemos el uno al otro”), un gesto sencillo que encendió teorías sobre el concepto del álbum y su sonido.

La estrategia se reforzó con intervenciones urbanas en grandes capitales. En Nueva York apareció el mensaje “See you very soon” (“Nos vemos pronto”); en Mánchester, “Here we go again” (“Aquí vamos de nuevo”); y en São Paulo, frases en portugués que convocaron a multitudes curiosas. Fans se congregaron frente a las vallas publicitarias para fotografiarlas y compartirlas en redes sociales, amplificando el alcance de la campaña.

Te puede interesar: Yeison Jiménez y la avioneta maldita: el oscuro pasado del avión en el que murió

Te puede interesar: Tragedia en aeropuerto: hombre intenta viajar con su esposa fallecida en una silla de ruedas

El entusiasmo se trasladó rápidamente al plano comercial. La tienda en línea del cantante colapsó tras el anuncio debido a la alta demanda de productos de colección y ediciones especiales, entre ellas una cámara fotográfica analógica de edición limitada, que se agotó en cuestión de minutos.

El regreso de Styles se produce tras el éxito arrollador de su álbum anterior, Harry’s House, que superó los cuatro millones de copias vendidas a nivel mundial y le valió los máximos reconocimientos en los Grammy y los Brit Awards. Además, el sencillo As It Was alcanzó la cifra de 4.200 millones de reproducciones en Spotify, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Sin embargo, este nuevo capítulo también está atravesado por una dimensión personal sensible. Kiss All The Time. Disco, Occasionally será el primer álbum de Styles tras la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, fallecido en octubre de 2024 en Buenos Aires. En un comunicado, Styles expresó: “La mayor alegría de Liam era hacer feliz a los demás, y fue un honor compartir ese viaje junto a él”, palabras que añadieron una carga emocional especial al anuncio.

Más allá de la música, el artista ha sorprendido por su disciplina deportiva: completó el maratón de Tokio en 3 horas y 24 minutos y logró bajar de las tres horas en Berlín, con un tiempo de 2:59, en septiembre de 2025. También ha usado su visibilidad para apoyar causas culturales, como la iniciativa impulsada por Ed Sheeran para exigir mayor inversión del gobierno británico en educación musical.

Aunque no se han confirmado fechas, ya circulan rumores de una gira mundial para el verano, con posibles residencias en el Wembley Stadium y el Madison Square Garden. En un calendario repleto de grandes giras internacionales, el regreso de Harry Styles se perfila como uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026.