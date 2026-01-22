Taylor Swift y los mensajes privados que la vinculan a Blake Lively y Justin Baldoni

Uno de los elementos más llamativos de la filtración fue la metáfora utilizada por Lively al referirse a Swift y Reynolds como sus “dragones”.

La disputa legal entre los actores, vinculada a la producción de la película Romper el círculo (It Ends with Us), sumó un nuevo capítulo tras la revelación de mensajes privados intercambiados entre la actriz y su amiga cercana, la cantante Taylor Swift.

Los textos, incorporados como parte de documentos judiciales, expusieron el tono personal y sarcástico con el que ambas se referían al director en medio del conflicto, generando un fuerte impacto mediático.

Según fragmentos incluidos por la defensa de Baldoni, Taylor Swift escribió a Blake Lively en diciembre de 2024 una frase que no pasó desapercibida: “esta p*rra sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto”. Los abogados de Lively no negaron la existencia del mensaje, aunque aclararon que el contenido no prueba que ambas estuvieran conversando sobre la inminente publicación de un reportaje de The New York Times relacionado con el caso.

Los mensajes también revelaron que Lively solicitó a la cantante su respaldo para una versión modificada del guion de la película, incluso sin que Swift lo hubiera leído previamente. Ante ese pedido, la artista respondió que haría cualquier cosa por su amiga. Sin embargo, los representantes legales de la actriz rechazaron que esto implicara un apoyo automático o una influencia directa de Swift en las decisiones creativas del proyecto.

El intercambio privado dejó ver además el lenguaje duro con el que Lively se refería a Baldoni. En uno de los mensajes, lo calificó como “este imbécil director de mi película”, además de describirlo de forma sarcástica como “payaso” y “alguien que ahora se cree escritor”. En otro pasaje, la actriz se describió a sí misma como “tan heroica hoy” y aseguró haber contado todos los detalles a su esposo, Ryan Reynolds, mientras le decía a Swift que era “la mejor amiga del mundo”.

Uno de los elementos más llamativos de la filtración fue la metáfora utilizada por Lively al referirse a Swift y Reynolds como sus “dragones”, en clara alusión a Game of Thrones. Según explicó, esos “dragones” protegían tanto a ella como a las personas que defendía, y afirmó que todos se beneficiaban de tenerlos cerca, incluso sugiriendo que Baldoni también podría obtener ese beneficio.

Te puede interesar: Blessd confirma que será padre y marca un nuevo capítulo en su vida personal y artística

Te puede interesar: Justin Bieber y un like que reabre la conversación sobre Selena Gómez y Hailey Bieber

El conflicto legal se originó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively denunció a Justin Baldoni por acoso sexual y represalias. El director negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por USD 400 millones. No obstante, en junio de 2025, el juez federal Lewis J. Liman desestimó ese reclamo, aunque el proceso judicial continuó abierto y bajo la atención pública.

En mayo de 2025, los abogados de Baldoni intentaron citar a Taylor Swift como testigo, argumentando que su nombre aparecía de manera reiterada en el expediente. Ante esto, una portavoz de la cantante fue tajante: Taylor Swift “nunca pisó el set de esta película, no participó en las decisiones de reparto ni creativas, no compuso la música, no vio ningún corte ni hizo comentarios sobre la película, y ni siquiera la vio hasta semanas después de su estreno público”.

Desde su entorno, se subrayó que la única vinculación de Swift con Romper el círculo fue la autorización para el uso de una de sus canciones, al igual que lo hicieron otros 19 artistas, y se consideró que la citación buscaba utilizar su nombre para atraer atención mediática.

Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, declaró a TMZ que el director “quiere que salga la verdad y hacerlo de la manera adecuada”, insistiendo en que su cliente busca limpiar su nombre y contar su versión ante el tribunal. El juicio fue programado para el 18 de mayo y se espera que arroje nuevas revelaciones sobre la relación entre las partes y el detrás de cámaras de la controvertida producción.