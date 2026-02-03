Gerardo Taracena: confirman qué causó la muerte del actor de Apocalypto

La muerte del mexicano con una sólida trayectoria en cine y televisión, generó consternación en la comunidad artística nacional e internacional.

El intérprete, recordado especialmente por su participación en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, falleció el pasado fin de semana de manera repentina, lo que dio pie a múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su deceso. Días después, durante los servicios funerarios, se confirmó oficialmente la causa de su muerte.

Fue su amigo cercano, Enrique Cueva, quien ofreció declaraciones a la prensa y aclaró el motivo del fallecimiento tras conocer el dictamen del médico legista. En sus palabras, explicó: “El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio, y pues nadie esperábamos eso”, señaló ante los medios.

Cueva también compartió detalles sobre los últimos momentos del actor y el lugar donde ocurrió el suceso.

“Si no mal recuerdo, la hora que puso la ambulancia fueron las 3:20 de la tarde. Estaba en casa de su hija y de la mamá de esta”, añadió, subrayando lo inesperado de la situación para sus familiares y allegados.

Visiblemente afectado, el amigo del actor destacó la calidad humana de Taracena más allá de su carrera artística. “Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, expresó.

La noticia del fallecimiento fue confirmada previamente a través de redes sociales por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), organismo que lamentó públicamente la pérdida del intérprete. En un mensaje difundido en sus plataformas oficiales, la asociación señaló: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarcar a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”.

Gerardo Taracena construyó una carrera sólida y versátil dentro del cine mexicano. Participó en producciones de alto impacto como El Infierno, Salvando al Soldado Pérez y Apocalypto, película que lo proyectó a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria trabajó bajo la dirección de cineastas reconocidos como Luis Estrada, Beto Gómez y Rodrigo Plá, consolidándose como un actor de carácter, capaz de asumir papeles complejos y profundos.

Formado en Arte Dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Taracena desarrolló una carrera que combinó cine independiente y proyectos comerciales. Su trabajo en películas como El violín y La zona lo llevó a recorrer festivales de cine en distintos países de América Latina, mientras que su participación en producciones como Qué culpa tiene el niño y la serie Las Aparicio le permitió llegar a audiencias más amplias.

La ANDA también recordó su legado artístico en una publicación posterior en Instagram, donde destacó su participación tanto en Apocalypto como en la serie Narcos México. Asimismo, subrayó que Taracena fue ganador del Premio Ariel por su actuación en El violín, uno de los reconocimientos más importantes del cine mexicano.

La muerte de Gerardo Taracena deja un vacío significativo en la industria cinematográfica y televisiva del país. Su trabajo, caracterizado por la intensidad interpretativa y el compromiso con cada personaje, permanece como parte fundamental del cine mexicano contemporáneo. Mientras colegas, amigos y seguidores expresan mensajes de despedida, su legado artístico continúa vivo en la pantalla y en la memoria de quienes compartieron escenario y set con él.