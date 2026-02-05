Bill Gates rompe el silencio sobre Jeffrey Epstein: 'Me arrepiento de cada minuto'

El magnate volvió a referirse públicamente a su vínculo en un contexto marcado por la difusión de nuevos documentos judiciales relacionados con el financista, fallecido en 2019 y condenado por delitos sexuales.

En una entrevista reciente, el cofundador de Microsoft expresó un fuerte arrepentimiento por haber mantenido cualquier tipo de relación con Epstein y rechazó de manera tajante las acusaciones que reaparecieron en esos archivos.

“Me arrepiento de cada minuto que pasé con él”, afirmó Gates en diálogo con el periodista Charles Croucher de 9 News Australia, en una entrevista difundida el 4 de febrero. Sin rodeos, añadió: “Y me disculpo por haberlo hecho”. Sus declaraciones llegan días después de que, el 30 de enero, se hicieran públicos documentos que mencionan a diversas figuras influyentes y retoman afirmaciones previas de Epstein.

Entre esos señalamientos figura un correo electrónico en el que Epstein se atribuía haber tenido conocimiento de supuestas “transgresiones” de Gates con mujeres, así como la afirmación de que el empresario habría contraído una enfermedad de transmisión sexual. Gates negó categóricamente ese contenido y cuestionó su origen.

“Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo”, explicó. “Ese correo nunca se envió. Es falso. No sé qué pensaba. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”. El magnate tecnológico insistió en que no existe ninguna base real para esas versiones y remarcó que nunca participó en actividades ilegales asociadas a Epstein.

“Nunca fui a la isla, nunca conocí a ninguna mujer. Así que, cuanto más se sepa, más claro quedará”, aseguró, en referencia a la isla privada del financista, escenario central de numerosas denuncias judiciales. Gates reconoció, sin embargo, que su decisión de relacionarse socialmente con Epstein fue un error que hoy lamenta profundamente.

Aunque admitió que pasar tiempo con él “fue un error”, Gates sostuvo que esos encuentros no tenían relación con conductas delictivas. Según explicó, se trataba de reuniones limitadas y con un objetivo específico. “El enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud mundial”, señaló. Desde su perspectiva actual, reconoció que esa expectativa fue ingenua: “En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Fue una tontería pasar tiempo con él. Soy una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido”.

Esta no es la primera vez que Bill Gates expresa públicamente su arrepentimiento. En 2021, durante una entrevista con Anderson Cooper en CNN, ya había calificado su vínculo con Epstein como un error grave. “Fue un grave error pasar tiempo con él, darle la credibilidad de estar allí”, declaró entonces. En esa ocasión, también explicó que la relación se disolvió cuando quedó claro que las promesas filantrópicas del financista no eran genuinas ni viables.

Te puede interesar: Timothée Chalamet esquiva la pregunta sobre casarse con Kylie Jenner y enciende rumores

Te puede interesar: BTS vuelve con un concierto global en Netflix y el lanzamiento de su álbum ARIRANG

Las repercusiones de esta situación también alcanzaron a Melinda French Gates, exesposa de Bill Gates, con quien estuvo casado entre 1994 y 2021. La filántropa se refirió recientemente al impacto personal que le generan las revelaciones vinculadas a Epstein. “Para mí, es personalmente difícil cuando surgen esos detalles”, confesó durante una aparición en el podcast Wild Card de NPR el 3 de febrero. “Porque me trae recuerdos de momentos muy dolorosos de mi matrimonio”.

Melinda French Gates subrayó que no le corresponde a ella responder por los hechos ni aclarar las dudas que aún persisten. “Las preguntas que aún quedan sobre qué, ni siquiera puedo empezar a comprenderlo todo, son para esas personas e incluso para mi exmarido”, afirmó. Y concluyó con firmeza: “Ellos tienen que responder a esas preguntas, no yo”.

Mientras continúan apareciendo documentos y testimonios relacionados con el caso Epstein, Bill Gates busca distanciarse de cualquier insinuación indebida, insistiendo en su arrepentimiento y en la falsedad de las acusaciones. Sus palabras reflejan el impacto duradero de una relación que, según reconoce, nunca debió haber existido.