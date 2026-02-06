Brooklyn Beckham borra su tatuaje familiar y profundiza la ruptura con sus padres

La relación de una de las familias más famosas de Inglaterra vuelve a ocupar titulares, esta vez por un gesto silencioso pero cargado de simbolismo.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham ha modificado uno de los tatuajes más personales que llevaba en su cuerpo: un homenaje directo a su padre que ahora resulta casi irreconocible. La decisión llega en medio de un conflicto familiar que, lejos de apaciguarse, parece profundizarse.

Durante años, Brooklyn lució en la parte superior de su brazo derecho un tatuaje claramente identificable: un ancla atravesada por la palabra “dad” (papá). Bajo el diseño se leía la frase “Love you Bust”, el apodo cariñoso que David Beckham ha usado para referirse a su hijo desde su nacimiento. Sin embargo, recientes fotografías obtenidas por The Sun revelan que ese mensaje ha sido alterado de forma significativa.

Según el medio británico, el joven de 26 años incorporó tres figuras indefinidas sobre el tatuaje original, superponiéndolas directamente sobre la palabra “papá” hasta volverla ilegible. El cambio fue captado mientras Brooklyn caminaba por Los Ángeles junto a su esposa, la actriz Nicola Peltz, lo que desató una ola de interpretaciones sobre el significado detrás de la modificación.

Una fuente citada por The Sun aportó un detalle clave sobre el proceso: “Brooklyn ha tenido tratamiento láser en la escritura. Quería que desapareciera”. Aunque la frase “Love you Bust” aún permanece en su piel, ahora luce visiblemente más desvanecida, reforzando la idea de un intento consciente por borrar ese vínculo explícito.

Este no es el primer gesto de este tipo por parte de Brooklyn Beckham. En 2023, el joven ya había tomado una decisión similar con otro tatuaje dedicado a su madre, Victoria Beckham. En su pecho llevaba inscrita la frase “mama’s boy” (“niño de mamá”), la cual fue posteriormente cubierta e integrada en un nuevo diseño floral.

De acuerdo con Metro UK, el nuevo tatuaje está inspirado en el ramo de flores de la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022. Para muchos observadores, ambas modificaciones apuntan a un mismo patrón: resignificar, o directamente eliminar, los lazos familiares que antes llevaba grabados en la piel.

La reacción de David Beckham ante este último cambio habría sido profundamente emocional. Metro UK citó a una fuente cercana al exfutbolista que aseguró que está “obviamente desconsolado”. La misma persona agregó que “se siente como un golpe profundo, incluso después de todo lo que se dijo en su declaración”, en referencia al reciente comunicado público de Brooklyn.

El dolor resulta aún más significativo considerando la relación histórica de la familia Beckham con los tatuajes. David Beckham ha hablado abiertamente del valor emocional de estas marcas corporales y, en su autobiografía, las definió como una “expresión de lo que siente por Victoria y por sus hijos”. El exjugador tiene los nombres de todos ellos tatuados, incluido “Brooklyn” en la parte baja de la espalda, además de la frase “we love you daddy” (te amamos, papá) escrita con la letra de sus hijos.

La modificación del tatuaje ocurre en un contexto de ruptura pública sin precedentes. El mes pasado, Brooklyn Beckham publicó un extenso comunicado en redes sociales en el que afirmó que no desea reconciliarse con sus padres. En el mensaje, acusó a David y Victoria Beckham de haberlo “controlado” durante toda su vida, de priorizar la imagen pública sobre los vínculos personales y de intentar interferir en su relación con Nicola Peltz incluso antes de la boda. También los señaló por filtrar historias negativas a la prensa.

Hasta ahora, David y Victoria Beckham no han respondido oficialmente a estas declaraciones. Ambos se han mostrado públicamente unidos junto a sus otros hijos, Romeo, Cruz y Harper, aunque fuentes citadas por Metro UK aseguran que la pareja está devastada por la situación y que Victoria estaría “desesperada” por reconstruir el vínculo con su primogénito.