Catherine O’Hara | Revelan detalles oficiales sobre la muerte de la actriz

La industria del cine y la televisión continúa de luto tras la muerte de una de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional.

A más de una semana de su fallecimiento, ocurrido el pasado 30 de enero en Los Ángeles, se conocieron finalmente las causas oficiales de su deceso, de acuerdo con documentos médicos y autoridades locales.

Según información confirmada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la causa inmediata de muerte de Catherine O’Hara fue una embolia pulmonar. El certificado de defunción, difundido por el medio estadounidense TMZ, señala además que el cáncer rectal figuró como causa subyacente. La actriz tenía 71 años al momento de su fallecimiento.

La noticia de su muerte fue confirmada inicialmente por la agencia Creative Artists Agency (CAA) al medio Page Six, que informó que la actriz había atravesado una “breve enfermedad” antes de su deceso. Sin embargo, hasta el 9 de febrero no se habían revelado detalles médicos concretos, lo que generó múltiples especulaciones en torno a su estado de salud.

El día de su fallecimiento, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la residencia de O’Hara tras recibir una llamada de emergencia a las 4:48 de la madrugada, hora local. De acuerdo con el reporte oficial del cuerpo de emergencias, la actriz fue trasladada a un centro hospitalario en condición “grave”. No se proporcionaron detalles adicionales sobre la evolución de su estado clínico ni sobre los tratamientos recibidos en esas horas críticas.

Aunque Catherine O’Hara mantuvo su vida privada alejada del escrutinio público, en años anteriores había mencionado padecer una condición congénita conocida como situs inversus, también llamada dextrocardia. Esta anomalía implica que los órganos internos, incluido el corazón, se encuentran ubicados en el lado opuesto al habitual. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), esta condición suele ser inofensiva, pero puede dificultar el diagnóstico de enfermedades debido a la presentación atípica de los síntomas.

El certificado de defunción también confirma que la actriz fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien estuvo casada desde 1992. Welch cuenta con una destacada trayectoria en la industria cinematográfica y ha sido nominado tanto al Oscar como al Emmy por su trabajo artístico.

Nacida en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara inició su carrera profesional en 1974, poco después de finalizar la escuela secundaria. A lo largo de cinco décadas, construyó una filmografía diversa que la consolidó como una de las actrices más versátiles y queridas de Hollywood. Fue especialmente recordada por sus interpretaciones en películas como Beetlejuice, Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2, donde alcanzó reconocimiento global.

En años más recientes, su carrera vivió un notable resurgimiento gracias a su papel protagónico en la serie Schitt’s Creek, actuación que le valió importantes galardones, incluidos premios Emmy y Globo de Oro. También participó en producciones de alto perfil como The Last of Us, junto al actor Pedro Pascal, y en la serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen.

Su última aparición pública tuvo lugar en octubre de 2025, durante la ceremonia de los Angel Awards celebrada en Los Ángeles, evento al que asistió acompañada de su esposo. Un mes antes, había sido vista en la fiesta previa a los premios Emmy organizada por Apple TV+.

Tras su fallecimiento, Catherine O’Hara deja a su esposo Bo Welch, a sus hijos Matthew y Luke, y a sus hermanos Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O’Hara, Tom O’Hara y Patricia Wallice. Su legado artístico permanece como una referencia indispensable en la historia del cine y la televisión contemporánea.