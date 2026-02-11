Marc Anthony rompe el silencio y respalda a David y Victoria Beckham ante la crisis con Brooklyn

La tensión que atraviesa la familia Beckham continúa generando titulares a nivel internacional y ahora suma una voz cercana que no pasó desapercibida.

Marc Anthony, amigo íntimo de David y Victoria Beckham desde hace décadas, se pronunció públicamente en medio del conflicto familiar que enfrenta la pareja con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, cuya relación con sus padres se encuentra prácticamente rota.

En las últimas semanas, el drama familiar salió a la luz luego de que Brooklyn confirmara públicamente la nula comunicación con sus padres a través de una serie de publicaciones en redes sociales. Sus palabras no solo evidenciaron una profunda fractura emocional, sino que también desataron una oleada de reacciones, opiniones y análisis en medios de todo el mundo.

Ante este escenario, Marc Anthony fue consultado por The Hollywood Reporter sobre la delicada situación que vive la familia de sus amigos. El cantante optó por una postura cautelosa, pero firme en su respaldo. “No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia”, afirmó inicialmente, dejando claro que no pretende alimentar la polémica.

Sin embargo, el artista no dudó en expresar su visión sobre David y Victoria Beckham, a quienes conoce desde antes de que formaran su familia. “Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy padrino de Cruz. Estoy muy cerca de la familia. Pero no tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando, pero [cómo se está desarrollando] está lejos de la verdad”, añadió, dejando entrever que la versión pública del conflicto podría no reflejar la realidad completa.

La relación entre Marc Anthony y los Beckham se remonta a varias décadas atrás y ha trascendido lo personal y lo profesional. Prueba de ello fue la reacción de David Beckham cuando el cantante anunció en enero, a través de redes sociales, que espera su octavo hijo junto a su esposa Nadia Ferreira. El exfutbolista comentó entonces que estaba “tan emocionado”, demostrando el vínculo cercano que mantienen.

El origen de la polémica se encuentra en las declaraciones de Brooklyn Beckham, de 26 años, quien decidió compartir su versión de los hechos tras meses de rumores sobre una ruptura familiar, supuestamente agravada después de su matrimonio con la actriz Nicola Peltz en 2022. En su mensaje, Brooklyn fue contundente: “Mis padres han estado intentando sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no eso ha parado”.

Entre las acusaciones más delicadas, el joven señaló directamente a su madre, Victoria Beckham, en relación con el vestido de novia de Nicola Peltz. Según Brooklyn, la diseñadora habría aceptado confeccionarlo, pero luego canceló de forma inesperada. Aseguró que Victoria había acordado hacer el vestido de la novia pero canceló “en el último momento”, dejándolos en grandes apuros.

Brooklyn también afirmó que sus padres habían ido más allá de los conflictos emocionales. En su publicación, sostuvo que David y Victoria habían “presionado repetidamente e intentado sobornarme para que firmara los derechos de mi nombre.” Al negarse, explicó, “nunca me han tratado igual desde entonces.”

Uno de los momentos más sensibles que relató fue el ocurrido durante su boda, un episodio que involucró directamente a Marc Anthony, quien estaba encargado de presentar un momento especial. Brooklyn afirmó que su madre había “robado mi primer baile con mi esposa,” el cual estaba planeado como un “baile romántico,” presentado por Anthony. Según su relato, la situación tomó un giro incómodo cuando Victoria “bailó de manera muy inapropiada conmigo frente a todos,” provocando que se sintiera profundamente afectado. “Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, concluyó.

Mientras el conflicto sigue sin resolverse públicamente, las palabras de Marc Anthony aportan una perspectiva distinta, defendiendo a una familia que, según él, conoce profundamente. Por ahora, el drama Beckham continúa abierto, con posturas enfrentadas y un silencio que pesa tanto como las declaraciones.