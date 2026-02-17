North West lanza NOR11: la hija de Kim Kardashian y Kanye West debuta en moda y joyería

A los 12 años da un paso decisivo hacia el mundo empresarial con el próximo lanzamiento de NOR11, su propia marca de moda y joyería.

La primogénita de Kim Kardashian y Kanye West comienza así una nueva etapa pública que combina creatividad, estilo personal y estrategia de negocio.

Según informó The Sun, Kardashian presentó tres solicitudes de registro de marca para asegurar el nombre NOR11. Los documentos revelan que la empresa KimYe’s Kid Inc., creada en California en agosto de 2023, gestionó el trámite, figurando Kim como única directora en los registros estatales.

Las solicitudes de marca abarcan tres grandes categorías: prendas y accesorios incluidos vestidos, calzado, sombreros y medias; relojes y joyería como pulseras, collares, pendientes y anillos; y artículos como bolsos, monederos y neceseres de maquillaje. El nombre NOR11 combina las tres primeras letras de North con la edad que tenía cuando concibió el proyecto, de acuerdo con la publicación británica.

El crecimiento de la firma se produce sin implicación directa de Kanye West en la estructura empresarial. La oficina registrada corresponde a la gestora Lou Taylor, reconocida por haber administrado la carrera de Britney Spears.

La construcción de la identidad de NOR11 ha estado acompañada por apariciones públicas estratégicas. En Nueva York, North fue vista con cabello azul neón y una camiseta oversize de Balenciaga valorada en 795 dólares. También visitó la tienda de Alexander Wang en el Soho, donde mostró su estilo junto a amigas con cabelleras en tonos neón rosa, violeta y verde.

En diciembre, publicaciones en Instagram anticiparon el lanzamiento: North y su grupo aparecieron con gorras negras adornadas con el logo “NOR11”, reforzando la expectativa en torno a la marca.

El debut empresarial coincide con una etapa de exploración artística. North publicó recientemente una imagen mostrando “una mezcla de piezas puntiagudas y redondas sobresaliendo del dorso de sus manos, dedos y muñeca”, lo que desató críticas en redes sociales. Ella respondió de forma breve: “Está bien”, acompañado de un emoji de manos en forma de corazón.

La controversia se amplificó con el estreno de su tema de rap “PIERCING ON MY HAND”. Aunque anteriormente había participado en canciones de su padre, en esta ocasión los créditos de Spotify aparecieron en blanco, mientras que en YouTube figuró como “escrita, producida e interpretada solo por North”.

Un informante declaró a Daily Mail que “West no participó en la producción de la canción, aunque North la interpretó recientemente junto a él en un escenario de Ciudad de México”.

En enero, Kim Kardashian abordó el desarrollo creativo de su hija en el pódcast Khloe In Wonder Land, conducido por Khloé Kardashian. “En casa puede hacer una sesión de estudio musical de ocho horas, donde produce y compone. Incluyo la redacción de sus letras como parte de sus dictados de ortografía. Hacemos en casa todo lo que realmente le apasiona y representa un reto”, compartió.

Ante las críticas sobre su estilo de crianza, Kardashian respondió: “No soy una persona que juzgue de esa forma, así que trato de no prestar atención”. También añadió: “Pero creo que nadie sabe, salvo que esté en mi lugar, con qué tengo que lidiar ni cómo gestionamos ciertos asuntos con el mundo exterior”.

La empresaria fue enfática al aclarar que existen límites en casa: “Existe la idea errónea de que intento ser la mejor amiga de mi hija y le permito todo”, declaró. “No, Northie en realidad tiene muchas normas. El único ámbito de libertad es que sí le permito expresarse a su manera”.

Con NOR11, North West no solo se suma a la tradición empresarial de su familia, sino que construye una identidad propia en la industria de la moda juvenil y la joyería. Su incursión combina estrategia legal, presencia mediática y una narrativa de autonomía creativa que la posiciona como una de las jóvenes figuras emergentes más observadas del entretenimiento y el negocio de la moda.