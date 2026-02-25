Fuertes vientos en Chiriquí causan daños en techos y tendido eléctrico

Las recomendaciones de seguridad incluyen mantenerse alejado de zonas con vegetación inestable, evitar transitar por áreas donde se registren ráfagas intensas y prestar atención a las alertas emitidas por los organismos de emergencia.

Chiriquí/Los fuertes vientos registrados en las últimas horas en la provincia de Chiriquí han causado afectaciones que incluyen voladuras de techos y caída de árboles sobre el tendido eléctrico y vías públicas, poniendo en riesgo a varias familias.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se trata de vientos propios de la temporada que se han intensificado, tanto en tierras bajas como en tierras altas.

José Luis Bandini, jefe del Cuerpo de Bomberos, recomendó a la población extremar las medidas de seguridad: "Es importante resguardarse en lugar seguro, no exponerse a la caída de ramas de árboles, de los propios árboles, como indistintamente, de igual manera, exponerse al riesgo de que en la vía algún tipo de objeto pueda golpearlo".

El Sinaproc ha solicitado a los residentes reportar árboles enfermos que puedan representar un peligro ante las condiciones ventosas.

Los afectados por estos eventos han pedido a las autoridades contar con planes para realizar trabajos de adecuación una vez se presenten estas inconsistencias.

Las recomendaciones de seguridad incluyen mantenerse alejado de zonas con vegetación inestable, evitar transitar por áreas donde se registren ráfagas intensas y prestar atención a las alertas emitidas por los organismos de emergencia. La población debe permanecer atenta a las actualizaciones oficiales sobre el comportamiento climático en la región.

Los daños reportados hasta el momento están siendo evaluados por las autoridades competentes para determinar las acciones de respuesta y recuperación necesarias.