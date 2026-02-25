Puertos de Balboa y Cristóbal: Ministro Icaza detalla los próximos pasos de la transición portuaria

Ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, precisó que, conforme al contrato, ambas empresas tienen 15 días hábiles para culminar este proceso y que las condiciones de las convenciones colectivas se respetarán.

Ciudad de Panamá/Los puertos de Balboa y Cristóbal reiniciarán operaciones de carga próximamente bajo la administración temporal de APM Terminals y TIL Panamá.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal, confirmó que las pruebas técnicas realizadas con ambas empresas fueron exitosas y que el primer barco está programado para arribar a Cristóbal "mañana a las 3 de la tarde con 250 contenedores de la empresa MSC". Se espera otro barco con contenedores en el puerto de Cristóbal.

El ministro Icaza adelantó que para el viernes se espera recibir otro buque de MSC con aproximadamente 3.000 movimientos de contenedores en Cristóbal.

En Balboa, las pruebas con un buque que atracó en la terminal también arrojaron resultados positivos, y se prevé que la apertura total del puerto se anuncie en las próximas 24 horas.

"Ya Balboa abrió sus puertas para recibir contenedores de exportación y contenedores vacíos. También abrió su terminal de Ro-Ro, que es de los vehículos rodantes", indicó Icaza.

Proyecciones y temas laborales

El proceso de sustitución patronal continúa en marcha. "Al día de ayer reportamos que en el puerto de Balboa ya habíamos logrado exitosamente la sustitución patronal de 200 trabajadores de poco más de 800. Y en el caso de Cristóbal, la cifra ya estaba llegando a 326 de aproximadamente unos 380 trabajadores", detalló el ministro.

Icaza precisó que, conforme al contrato, ambas empresas tienen 15 días hábiles para culminar este proceso y que las condiciones de las convenciones colectivas se respetarán.

Sobre los aspectos financieros, el ministro explicó que los contratos temporales de 18 meses establecen un canon fijo de 7.5 millones de dólares por terminal, más un canon variable basado en ingresos menos costos. "El 100% de los beneficios, luego de restar a los ingresos los costos y gastos, el canon fijo y la contraprestación, son del Estado panameño", afirmó Icaza.

El ministro proyectó un beneficio económico total de aproximadamente 100 millones de dólares para Panamá en este periodo, sumando el canon fijo, el variable y los arrendamientos de áreas no portuarias.

Nota relacionada: APM Terminals informa avances en la fase de estabilización del puerto de Balboa

Próximos pasos

En paralelo, se inició el proceso de inventarios y avalúo de los activos portuarios. "En 90 días presentaremos ese informe para conocer a ciencia cierta todos los activos y cuál es el valor real o el valor de mercado que tienen cada uno de estos activos en las terminales", señaló Icaza. Esta información será base para calcular la compensación correspondiente y para diseñar los términos de referencia de la futura licitación a largo plazo.

El ministro destacó que el contrato de concesión transitoria incluye una cláusula de libros abiertos. "El gobierno de Panamá va a tener acceso a toda la información del sistema operativo portuario, acceso a las cuentas bancarias. Vamos a tener acceso a toda la información con cuentas de usuario pasivas para poder visualizar toda la información. Toda esa data es propiedad de la AMP, propiedad del Estado panameño", enfatizó.

Sobre la futura licitación, Icaza aclaró que las empresas actuales tendrán que competir en igualdad de condiciones. "El contrato establece que esta concesión transitoria no representa un compromiso ni una condición preferente para futuras licitaciones. Ellos tendrán que competir por los puertos cuando estos puertos salgan a licitación, al igual que cualquier otra empresa portuaria o naviera que tenga interés de licitar en estos puertos", subrayó.

Icaza cerró destacando que la prioridad es restablecer las operaciones. "Esto no quiere decir impunidad; todas las irregularidades que encontremos serán denunciadas, pero nuestro norte en este momento es poner a andar cuanto antes la operación de Balboa y Cristóbal y poder llevar al 100% de las operaciones".