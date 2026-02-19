Capturan a hombre con iguanas en gestación y un venado cazado en área protegida

En Panamá, las penas por atentar contra la vida silvestre oscilan entre tres y cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

Santa Clara, Panamá Oeste/Un operativo nocturno en el sector de Río Baila Mono, en el área protegida de Santa Clara, terminó con la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado a la posesión y caza ilegal de fauna silvestre.

La captura se logró mediante una acción conjunta entre la Policía Ambiental y guardaparques de los polígonos de tiro de Emperador y Balboa, quienes realizaban patrullajes preventivos en la zona boscosa.

📍Panamá Oeste | Nuestros guardaparques del Polígono de Tiro Emperador y Balboa Oeste, en coordinación con la Policía Nacional Ambiental, lograron la aprehensión de un ciudadano por posesión ilegal de fauna silvestre en el sector de Río Baila Mono, dentro del área protegida. pic.twitter.com/3Xdeyi8ep3 — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) February 18, 2026

Durante la intervención, al sujeto se le encontró una bolsa que contenía cinco iguanas hembras vivas, todas con huevo, así como un venado cola blanca muerto. El hallazgo encendió las alarmas por el impacto que este tipo de actividades tiene sobre las especies y el equilibrio ecológico del área protegida.

Puede leer: Rana Dorada: Más de 150 renacuajos mueren tras hurto de cables en santuario de El Valle de Antón

En el mismo operativo, las autoridades detectaron a otros dos hombres dentro del bosque, quienes portaban lámparas. Al darles la voz de alto, ambos se dieron a la fuga entre la vegetación.

El aprehendido fue llevado ante un juzgado de garantías para enfrentar el proceso correspondiente. Las iguanas decomisadas fueron entregadas a las autoridades competentes para su evaluación veterinaria y posterior reubicación.

En Panamá, las penas por atentar contra la vida silvestre oscilan entre tres y cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las áreas protegidas y la fauna nacional, especialmente en zonas donde la vigilancia busca frenar la caza furtiva que amenaza la biodiversidad del país.

Con información de Yiniva Caballero.