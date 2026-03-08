Mides desembolsa $263 mil en pago de prestaciones y primas de antigüedad a exfuncionarios

En esta octava jornada, el pago se efectuó a 249 excolaboradores.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó el desembolso de 263 mil dólares en concepto de prestaciones laborales y primas de antigüedad a exfuncionarios.

La ministra Beatriz Carles indicó que durante su administración se han desembolsado más de 1.6 millones de dólares, en beneficio de mil 332 exfuncionarios que esperaron por más de 11 años el cumplimiento de estos compromisos.

La institución explicó que el proceso se lleva a cabo de manera transparente y que en sus canales oficiales se puede encontrar la lista con los números de cédula de las personas que tienen cheques disponibles para retiro, garantizando claridad y acceso a la información.

Para los excolaboradores residentes en el interior del país que no pudieron asistir al acto de entrega, se habilitó la línea telefónica 500-6049. Asimismo, el Mides solicita a los exfuncionarios consultar la página web oficial, donde se anunciarán oportunamente las próximas fechas de pago.