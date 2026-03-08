Mujeres marchan en avenida Balboa y exigen respeto laboral, justicia y no discriminación

Entre los mensajes también se expresó el rechazo a cualquier intento de eliminar el Ministerio de la Mujer, una de las consignas que acompañó la movilización.

Panamá/Organizaciones de mujeres gremialistas, sindicalistas, indígenas y afrodescendientes marcharon este 8 de marzo por la avenida Balboa hasta llegar a la plaza 5 de Mayo, en una movilización que formó parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer en el país.

Durante el recorrido, las participantes alzaron su voz para denunciar las desigualdades y las múltiples violencias que aún enfrentan las mujeres, además de exigir respeto al trabajo femenino en condiciones dignas, justicia para las víctimas del Senniaf y el fin de la discriminación hacia la población afrodescendiente.

Entre los mensajes también se expresó el rechazo a cualquier intento de eliminar el Ministerio de la Mujer, una de las consignas que acompañó la movilización.

Una de las participantes explicó que la jornada busca visibilizar las preocupaciones que enfrentan muchas mujeres en el país. “Hoy día la verdad ha sido bastante cuestionable sobre todo la situación social en cuestión de equidad laboral, así que por eso hoy el 8 de marzo hemos decidido alzar la voz en esta pequeña caminata. Esperemos que el presidente también escuche nuestro llamado de atención. Esta es una demostración de la fuerza que tienen las mujeres y los docentes destituidos”, dijo.

Las demandas también incluyeron reclamos por el respeto a los derechos de las mujeres indígenas y el rechazo a la discriminación y la violencia que, según las participantes, continúan afectando a estas comunidades.

“Es un día de resistencia, de reflexión, porque para nosotros también muchas veces se nos vulneran los derechos de las mujeres indígenas. Queremos de que no haya discriminación, de que las mujeres indígenas tienen todo el derecho de vivir una vida digna, libre de violencia, de diferencia de violencia que a veces nos afecta en nuestro territorio”, expresó otra ciudadana.

Durante la marcha, las manifestantes también expresaron preocupación por la criminalización y la violencia que, según señalaron, enfrentan algunas líderes indígenas, situación que consideran vulnera sus derechos colectivos.

La movilización formó parte de las distintas actividades realizadas en el país en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que diversos sectores sociales recuerdan las luchas históricas por la igualdad y los derechos de las mujeres.

Con información de Meredith Serracín.