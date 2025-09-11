Casos de virus respiratorios aumentan a nivel nacional

Las autoridades de salud advirtieron que Panamá atraviesa un aumento de casos de virus respiratorios, producto de las condiciones climáticas asociadas a la temporada lluviosa. Según los reportes, los contagios comenzaron a incrementarse desde mayo y hoy reflejan un repunte en hospitalizaciones.

Los especialistas recuerdan que los virus no pueden identificarse a simple vista, pero sí presentan señales de alerta que deben motivar a la población a acudir a los centros de salud y practicarse pruebas:

Tos persistente

Náuseas

Vómitos

Fiebre

Hospitalizaciones actuales

Hasta la fecha, el virus de la influenza ha provocado 19 hospitalizaciones, de las cuales 2 pacientes se encuentran en cuidados intensivos.

En el caso del virus sincicial respiratorio, que afecta principalmente a la población pediátrica, se registran 1 hospitalización y 4 niños en cuidados intensivos, la mayoría atendidos en el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud.

Vacunación y medidas preventivas

El Ministerio de Salud informó que más de un millón de personas ya se han aplicado la vacuna contra la influenza, la principal herramienta de protección ante estos cuadros.

Las medidas preventivas recomendadas incluyen:

Completar el esquema de vacunación.

Mantener una adecuada higiene de manos.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Utilizar mascarilla en espacios cerrados o con aglomeraciones.

En el caso del virus sincicial respiratorio, las autoridades hicieron un llamado especial a los padres a no llevar a sus hijos pequeños, en especial lactantes, a lugares públicos para reducir el riesgo de contagio.