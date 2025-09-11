Clima en Panamá: Lluvias intermitentes y tormentas eléctricas

En el Caribe, hacia la tarde y noche, las condiciones se intensificarán con cielos nublados, lluvias intermitentes y aguaceros de intensidad ligera a moderada en sectores de Ngäbe Buglé, Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro .

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advirtió que este jueves 11 de septiembre se registrarán lluvias intermitentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la inestabilidad atmosférica causada por el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical.

Caribe: lluvias intermitentes y tormentas eléctricas

En el Caribe, se prevén madrugadas y mañanas con cielos entre dispersos y nublados, acompañados de lluvias aisladas y actividad eléctrica en Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón y Bocas del Toro.

Hacia la tarde y noche, las condiciones se intensificarán con cielos nublados, lluvias intermitentes y aguaceros de intensidad ligera a moderada en sectores de Ngäbe Buglé, Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Pacífico: aguaceros en casi toda la vertiente

En el Pacífico, la madrugada y mañana iniciarán con nubosidad variable y lluvias ligeras aisladas en Panamá Norte, Este y el Golfo de Panamá.

Durante la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros de ligeros a moderados acompañados de tormentas eléctricas en gran parte de la región: Panamá Norte, Centro, Oeste y Este; Darién; Azuero; Veraguas; Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 25°C, mientras que las máximas rondarán entre 26°C y 33°C.

En cuanto a los vientos, para el Caribe soplarán en la mañana desde el sur-suroeste con velocidades de 5 km/h, cambiando en la tarde y noche a oeste-noroeste, entre 5 y 10 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del norte en horas de la mañana (5 a 10 km/h), variando hacia el sur-suroeste en la tarde y noche, con intensidades de 10 a 15 km/h.

Condiciones marítimas y radiación

Las condiciones marítimas serán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, las olas oscilarán en 0.91 metros con periodos de hasta 8 segundos; mientras que en el Pacífico tendrán alturas similares, pero con periodos de 14 segundos.

En cuanto a la radiación UV-B, se esperan niveles moderados a muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada.