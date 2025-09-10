Resfriado, dengue y covid golpean con fuerza; autoridades llaman a vacunarse

El director regional reconoció que los hospitales enfrentan presión en sus salas de pediatría y geriatría por el aumento de cuadros virales.

Panamá/El director regional de Salud de Panamá Oeste, Jorge Melo, advirtió que diversos virus están golpeando con fuerza a la población debido a las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por lluvias y periodos de sequía.

Los virus están dando con mayor fuerza en la población debido al clima que estamos teniendo entre lluvias y secado”, expresó el funcionario.

Melo detalló que en estos momentos circulan con intensidad la influenza, el virus sincitial respiratorio, el dengue y el covid-19.

En este momento tenemos un aumento, se podría decir, significativo en cuanto a lo que es el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza que todos los años hace bastantes estragos para esta época, el virus del dengue que sin lugar a dudas sigue siendo un flagelo que fuertemente ataca todavía la población, el covid también importante, que la población muchas veces cree que desapareció. El covid no ha desaparecido y lo tenemos todavía presente”, recalcó.

Hospitales bajo presión

El director regional reconoció que los hospitales enfrentan presión en sus salas de pediatría y geriatría por el aumento de cuadros virales.

“Tenemos un aumento en lo que son las salas de pediatría, llenas por los cuadros virales. La mayoría de los casos que tenemos ahorita mismo son en las edades pico: menores de seis meses y mayores de 68 años”, señaló.

Agregó que muchos de los pacientes hospitalizados no cuentan con la vacuna contra la influenza del 2025, lo que agrava los cuadros clínicos.

Melo insistió en que un resfriado común suele resolverse en 7 a 10 días con hidratación y medicamentos básicos, pero si los síntomas persisten, se debe acudir a un centro médico. “No confiarse, ese es el mensaje para la población”, dijo.

Casos de covid y muertes por influenza

En lo que va del año, la región de salud de Panamá Este ha registrado 49 casos de covid-19. “Hay mucho covid desapercibido”, advirtió Melo, señalando que se mantiene la capacidad de diagnóstico y vacunación en todas las instalaciones del Ministerio de Salud.

El funcionario informó además que se han reportado 10 muertes por influenza en lo que va del año, todas en pacientes no vacunados y con comorbilidades.

Situación del dengue

En la semana epidemiológica 35, Panamá Oeste registra un acumulado de 1,251 casos de dengue en lo que va del año. Solo en la última semana se reportaron 24: 17 en Arraiján, 5 en La Chorrera, 1 en Capira y 1 en San Carlos. Chame se mantiene sin casos.

El dengue puede causar complicaciones totalmente fatales. El diagnóstico temprano y la detección de signos de alarma son claves”, advirtió.

Llamado a la vacunación

Melo reiteró la importancia de acudir a vacunarse contra la influenza y el covid-19, especialmente en poblaciones de riesgo.

“La mayoría de los hospitalizados no cuentan con la vacuna de influenza 2025. Reforcemos la vacunación: es la herramienta más efectiva”, precisó.