Mulino designa a Carlos Villalobos y Gisela Agurto como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Ciudad de Panamá/Durante la sesión de este martes 9 de septiembre del Consejo de Gabinete se aprobó la designación de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se trata de la designación de Gisela del Carmen Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, quien reemplazará al magistrado Cecilio Cedalise, y Carlos Villalobos, quien entrará para reemplazar a la magistrada Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil.

Y es que a los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise se les vence el periodo en diciembre de este año, tras permanecer en su cargo por 10 años, el periodo asignado para esta función.

Las designaciones se establecieron mediante las resoluciones 107-25 y 108-25.

En mayo de este 2025, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, presidida por la diputada Shirley Castañedas, recomendó al pleno de la Asamblea Nacional el nombramiento de Agurto como magistrada suplente de Cedalise.

¿Quién es Gisela del Carmen Agurto?

Según el informe de la Presidencia, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría de la Universidad de Tulane, Louisiana.

Además, ha ocupado diversos cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

¿Quién es Carlos Ernesto Villalobos?

Actualmente, Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros.

Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford. Mientras que de la Asociación Bancaria de Panamá, obtuvo un reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. Asimismo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil.

Información en desarrollo

