MEF detectó incidente de posible software malicioso, no se comprometió los sistemas centrales

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la ciudadanía que hoy se detectó un incidente de posible software malicioso en una de las estaciones de trabajo del ministerio.

En comunicado del MEF señala que "los protocolos de seguridad establecidos se activaron de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión".

Destacaron que ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF ha sido comprometido y continúan operando con total normalidad.

Nota relacionada: Presupuesto 2026 es realista y prudente, afirma asesor del Ministerio de Economía y Finanzas

El MEF, a través de su equipo técnico especializado, implementó políticas para mantener una revisión constante de sus sistemas para garantizar la protección de la información y fortalecer de manera continua la seguridad informática.

El MEF reafirmó su compromiso de salvaguardar los datos institucionales y personales y reitera que está adoptando todas las acciones necesarias conforme a las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes.