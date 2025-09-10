¿Lluvia o sol? Así estará el clima en Panamá este miércoles 10 de septiembre

Los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles altos a muy altos (6 a 10) en todo el país, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.

Panamá/La jornada de hoy estará marcada por un comportamiento atmosférico cambiante, con alternancia entre períodos secos y aguaceros puntuales acompañados de tormentas, según el pronóstico oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Caribe

Durante la mañana, se prevén aguaceros en zonas marítimas con posibilidad de ingreso a la costa abajo de Colón, mientras el resto de la vertiente presentará cielo parcialmente nublado.

En horas de la tarde, los nublados y aguaceros se concentrarán en áreas de Colón, la comarca Guna Yala, así como en las serranías y zonas montañosas.

Para la noche, se mantienen probabilidades de lluvias en áreas marítimas que podrían extenderse hacia sectores costeros.

Pacífico

En la mañana, se esperan aguaceros aislados sobre zonas marítimas con probabilidad de alcanzar las costas de Veraguas Sur y Azuero; el resto de la vertiente se mantendrá parcialmente nublado.

En la tarde, se pronostican nublados con aguaceros en puntos de Chiriquí, la Cordillera Central, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, así como en los macizos montañosos de Azuero y Darién.

Durante la noche, las lluvias podrían extenderse hacia las tierras bajas de Chiriquí, el sur de Veraguas y sectores costeros de Azuero y Panamá Este.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 32°C en el Pacífico, 29°C a 31°C en el Caribe, y entre 24°C y 27°C en la Cordillera Central.

Los vientos serán variables, con dirección Oeste-Noroeste, Norte, Noreste y Sur-Suroeste, a velocidades sostenidas de 5 a 15 km/h.

Condiciones marítimas

Caribe: Olas de 0.4 a 0.8 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos. Condiciones favorables.

Olas de 0.4 a 0.8 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos. Condiciones favorables. Pacífico: Olas de 0.5 a 1.0 metros de altura, con periodos de 10 a 15 segundos. Se recomienda precaución por mareas altas que podrían generar corrientes de retorno, alcanzando un máximo de 17.4 pies (5.3 metros).

Radiación UV

Los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles altos a muy altos (6 a 10) en todo el país, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.