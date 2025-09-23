Minsa cancela actividad en hotel de playa en Veracruz tras críticas

La decisión se conoció luego de que se filtrara una circular emitida por la Región Metropolitana de Salud, en la que se instruía a médicos y jefes de departamento a participar en la reunión mensual, indicando además que los asistentes debían llevar ropa cómoda, toalla y sandalias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud anunció que la actividad que se tenía programada en un hotel de playa en el área de Veracruz fue cancelada, debido a que no contaba con el aval de las autoridades superiores de la institución.

En un comunicado, la entidad señaló que, en línea con la política de contención del gasto público, la jornada será reubicada y se llevará a cabo en el salón José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior del edificio 237.

El Minsa instruyó a todas sus direcciones nacionales y regionales, así como a oficinas y departamentos, a garantizar el buen uso de los recursos del Estado, de manera que cada gasto y decisión estén directamente vinculados al beneficio de los pacientes y de la población panameña.

La institución también aclaró que toda actividad propuesta fuera de sus instalaciones deberá contar previamente con la aprobación expresa del Despacho Superior.

