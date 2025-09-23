Mayer Mizrachi: Autorizan recolección de firma para revocatoria de mandato

Antes del proceso de recolección se deberá cumplir con la capacitación de los activistas designados para la recolección de las firmas, que iniciará al día siguiente de que se cumpla con este requisito.

El Tribunal Electoral autorizó el inicio de la recolección de firmas contra el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, para el proceso de revocatoria de mandato interpuesto por José Clemente Guardia Bernal.

De acuerdo con la resolución emitida por el organismo encargado de la realización del proceso electoral en Panamá, se requiere recolectar las firmas del 30% del padrón electoral del distrito, en este caso 217 mil 322.

Antes del proceso de recolección, se deberá cumplir con la capacitación de los activistas designados para la recolección de las firmas, que deberá durar 2 semanas; el proceso iniciará al día siguiente de que se cumpla con este requisito.

El proceso de recolección de firmas se desarrolla bajo las nuevas disposiciones del Decreto 8 de julio de 2025, que refuerza los mecanismos de autenticación ciudadana. Entre las novedades, destaca la obligación de que los firmantes acudan personalmente a una oficina regional del TE, acompañados por los responsables de la iniciativa, para garantizar la validez de cada apoyo.

