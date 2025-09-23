Empresarios de Coclé piden respaldo gubernamental para impulsar el proyecto multimodal de Aguadulce

Los empresarios han manifestado su preocupación por el futuro del proyecto.

Aguadulce, Coclé/La provincia de Coclé podría dar un giro trascendental económicamente con la implementación del proyecto multipropósito en el distrito de Aguadulce, creado por la Ley 309 del 1 de junio de 2022.

El Área Económica Especial de Aguadulce busca atraer capital, generar empleos y consolidar a Aguadulce como centro logístico y agroindustrial en el centro del país.

Los empresarios han manifestado su preocupación por el futuro del proyecto.

Dieron a conocer algunos puntos importantes para el desarrollo del proyecto en Aguadulce.

Puedes leer: Reino Unido muestra interés en el ferrocarril Panamá-David Frontera y puertos en Barú

Amalia Vásquez, de la Cámara de Comercio de Aguadulce y Natá, dijo que buscan que sea algo sólido y que exista un lugar para que los inversionistas puedan llegar.

Explicó que estará dentro del Ministerio de Comercio e Industrias con una agencia específica y verificar las áreas que se van a desarrollar.

Los sectores económicos insisten en la urgencia de contar con el respaldo gubernamental y comunitario, ya que el plan apunta a convertir a Coclé en un polo logístico y agroindustrial multimodal con impacto directo en el desarrollo de las provincias centrales y la conectividad vial, ferroviaria y marítima del país.

Con información de Nathali Reyes