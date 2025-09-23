Reino Unido muestra interés en el ferrocarril Panamá-David Frontera y puertos en Barú

Buscan fortalecer las relaciones bilaterales no solo en el ámbito comercial y económico, sino también en inversión y educación.

David, Chiriquí/El Reino Unido ha manifestado su interés en participar en importantes proyectos de infraestructura en la provincia de Chiriquí, específicamente en el desarrollo del ferrocarril Panamá-David Frontera y los puertos en Barú. Esta intención fue revelada tras una reunión entre el embajador británico en Panamá, Greg Houston, y directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí.

La reunión, que tuvo lugar en la provincia occidental de Panamá, se centró en fortalecer las relaciones bilaterales no solo en el ámbito comercial y económico, sino también en inversión y educación. "Tenemos varias empresas británicas en el sector de infraestructura, asesoría y construcción, así que estamos aquí para apoyar y ver si hay posibilidades", declaró Houston.

"Existe una pequeña comunidad de ciudadanos y empresas británicas establecidas en Panamá, lo que fortalece los lazos y facilita el establecimiento de estas nuevas alianzas", indicó, señaló Francisco Sarracín de la Cámara de Comercio. El gremio espera que este acercamiento abra nuevas puertas para el crecimiento económico y la modernización de la infraestructura en Chiriquí.

Representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí señalaron que el objetivo es mantener una relación abierta con el Reino Unido para atraer futuras inversiones. Se busca no solo capital, sino también el intercambio de conocimientos en materia de infraestructura y desarrollo a corto y largo plazo.

La provincia de Chiriquí ofrece una oportunidad estratégica para las empresas británicas, con proyectos como el tren y los puertos, que pueden servir como una plataforma para su expansión en la región.