Mulino participa en apertura de la Asamblea General de la ONU y este miércoles dará su discurso

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este martes en la apertura del Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, un foro en el que mañana ofrecerá su primer discurso como jefe de Estado panameño.

Mulino fue recibido por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien dio inicio al debate anual bajo el lema “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

La jornada inaugural contó con las intervenciones de países como Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Perú y Corea del Sur.

Antes de ingresar al plenario, el mandatario panameño sostuvo conversaciones con el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. También tiene programadas reuniones bilaterales durante la jornada, entre ellas con representantes de la naviera Compagnie Generale Maritime (CMA CGM Group).

El turno de Panamá en la Asamblea General está fijado para mañana miércoles, cuando Mulino intervendrá en la quinta posición, después de las intervenciones de Argelia, Ucrania, Mónaco e Irán.

Con esta participación, Mulino se estrena en la máxima tribuna diplomática mundial, en un escenario donde los líderes suelen combinar mensajes sobre política internacional con los desafíos internos de sus países.

