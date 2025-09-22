Mulino en Nueva York: Amazon, Pfizer y Warner Bros muestran interés de inversión en Panamá

El foro de Panamá en el Consejo de la Américas (Council of the Americas – COA), encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el evento de este gremio que motivó la mayor participación e interés, durante la semana anual que realiza este grupo en su sede en Nueva York.

Los 54 cupos disponibles para la exposición de Mulino en este foro se agotaron, demostrando el gran interés de empresas de talla mundial en las oportunidades que ofrece el país.

Entre las compañías que mostraron interés para invertir o abrir operaciones en Panamá están: Amazon Web Services, Apple Inc., Chiquita Brands International, Citibank, ExxonMobil, Google, Intercorp, Pfizer, Santander, Visa y Warner Bros, entre otras.

“El momento de invertir en Panamá es ahora. Los invito a ser parte de este nuevo capítulo de crecimiento y estabilidad”, manifestó Mulino en su presentación en el COA, una organización que, mediante espacios de diálogo, favorece el relacionamiento y la colaboración entre el sector empresarial y los gobiernos del hemisferio occidental para promover inversión y desarrollo social y económico.

Mulino presentó un compendio de proyectos de inversión pública que se desarrollan actualmente en el país y explicó la agenda económica del gobierno, que incluye el ordenamiento de las finanzas públicas.

“Estamos en un momento crucial, un punto de inflexión en el que las políticas promercado y grandes proyectos de infraestructura están creando un entorno sin precedentes”, aseguró el presidente.

Señaló que su Gobierno también está enfocado en fortalecer la imagen internacional del país y la confianza de los mercados. Un ejemplo claro es que Panamá ha salido de las listas de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea y del GAFI en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “Panamá es un socio confiable”, remarcó.

Mulino detalló que el Plan Estratégico de Gobierno contempla más de $30 mil millones en inversiones públicas enfocadas en distintas áreas, como salud, educación, transporte, infraestructuras e innovación. Esto incluye proyectos como el Tren Panamá-David en fase de estudios, y la interconexión eléctrica con Colombia; y obras ya en fase de construcción como la línea 3 del metro y el túnel bajo el Canal.

A ello se suma el portafolio de B/. 8,400 millones del Canal de Panamá, con iniciativas como el reservorio multipropósito de Río Indio, que asegurará agua potable para más de dos millones de personas y garantizará tránsitos por 50 años, añadió el presidente en Nueva York.

La estabilidad de Panamá se sustenta en dos pilares firmes: la economía dolarizada y el marco jurídico proinversión.

Mulino aseguró que esa confianza ya se observa en resultados concretos. Solo en 2024, doce nuevas compañías se instalaron en Panamá con el régimen de sede de empresas multinacionales, elevando el total a 186, además de la expansión constante de zonas francas establecidas en el país.

Durante el encuentro, la presidenta del COA, Susan Segal, y el presidente de la junta directiva de esta organización empresarial, Andrés Gluski, hicieron un reconocimiento al presidente Mulino por los esfuerzos económicos de su gobierno, potenciando a Panamá como destino seguro y próspero para la inversión extranjera.

El presidente Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman, José Ramón Icaza y el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega.