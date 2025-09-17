Residentes de Balboa molestos por ruidos excesivos en construcción del cuarto puente sobre el Canal

Ciudad de Panamá, Panamá/El exceso de ruido que proviene de la construcción del cuarto puente sobre el Canal ha generado reacciones negativas entre los residentes en Balboa, por la supuesta violación de acuerdos concretados antes de la construcción de esta obra.

Los afectados denunciaron problemas de salud como trastornos del sueño, donde las personas encamadas, recién nacidos y adultos mayores son quienes sufren con los efectos de los ruidos como martillazos y en mayor intensidad durante las horas de la noche.

Puedes leer: Blindaje portuario: Panamá diseña política nacional y prepara informe para Mulino

“Hace un par de días, los martillazos violentos en Cerro Sosa se mantuvieron hasta la una y media de la mañana y quizás empezaron a las seis de la tarde, así que estamos hablando de siete horas de golpe continuo que penetran nuestras casas. No importa dónde estés en tu casa, vas a sentir esos bombazos que vienen de Cerro Sosa”, expresó un residente del lugar.

Los vecinos de las comunidades aledañas se reunieron con la intención de realizar una manifestación y pedir la intervención del gobierno para un diálogo que logre el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron antes del inicio de la obra. “Queremos que el gobierno nos respete; en agosto se llegó a lo que nosotros creíamos que era un acuerdo. Ese acuerdo se violó al día siguiente”, dijeron.

Ley antinepotismo: Diputado Gaitán propone castigar hasta con 5 años de prisión a funcionarios que nombren a familiares

Aida Torres, coordinadora de comunidades de las áreas del Canal, hizo un llamado al gobierno para que se respeten las normas que rigen en el territorio. Estamos denunciando un atropello, una violación grave a las leyes, el derecho a ser informados, a un estudio de impacto ambiental donde estuviésemos incluidos y consultados”, indicó.

Manifestó que se han apersonado a las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Regional de Salud a solicitar el apoyo para solucionar los problemas que provocan los ruidos provenientes del Cerro Sosa, pero su pedido de auxilio no ha recibido respuesta.

En dos meses debe conocerse el informe de costos de la educación particular en el país

Torres expresó que sus quejas han surgido a raíz de que se hicieron cambios de alineamiento de un puente que iba por el puerto de Balboa y se ha trasladado lo más cercano a la comunidad.

El proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá es una obra de infraestructura monumental diseñada para aliviar la congestión del tráfico en el puente de las Américas, que actualmente es el único paso terrestre que conecta el este y el oeste de la ciudad de Panamá.

Con información de Heidy Morán