Lluvias y fuertes vientos afectan caserones del Casco Antiguo de Colón y dejan a varias familias damnificadas

Sinaproc mantiene un aviso de vigilancia por lluvias en casi todo el país a nivel nacional.

Colón/Las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos que se registraron en las últimas horas provocaron severas afectaciones en los caserones del Casco Antiguo de Colón, donde varias familias reportaron daños estructurales y pérdidas materiales.

Residentes de la calle 10 explicaron que los techos de las viviendas se desprendieron debido al mal estado de las estructuras, lo que ocasionó que el agua ingresara y mojara pertenencias de decenas de personas. Una de las moradoras manifestó que “lo perdimos casi todo”, asegurando que entre los afectados hay madres con hijos pequeños que quedaron prácticamente sin sus enseres.

Otra residente indicó que, en reiteradas ocasiones, han solicitado apoyo a las autoridades para atender la situación del edificio, donde incluso existe un muro a punto de colapsar, pero afirmó que hasta ahora no han atendido el llamado. Según explicó, solo en este caserón nueve familias resultaron afectadas por las lluvias recientes.

Ante el deterioro de las viviendas y la caída de árboles en el área, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudieron al lugar para brindar apoyo y recomendar el desalojo preventivo de los caserones más comprometidos.

Pedro Santizo, representante del corregimiento Barrio Sur, hizo un llamado al Gobierno Central para que se brinde ayuda urgente a las familias damnificadas y se atienda la infraestructura en riesgo, asegurando que las juntas comunales no cuentan con los recursos.

Mientras tanto, se prevé que las lluvias continúen en la provincia, ya que se mantiene un aviso de vigilancia por condiciones lluviosas vigente hasta el 1 de diciembre. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de precaución.

Información de Néstor Delgado.

