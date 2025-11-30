Decenas de afectados por inundaciones en Darién tras intensas lluvias; aviso de vigilancia sigue activo

El Instituto de Meteorología e Hidrología mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta las 11:59 p.m. de este lunes 1 de diciembre.

Darién/Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Darién provocaron la crecida del río Tuira y severas inundaciones en varias comunidades, dejando a múltiples familias afectadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene personal en la zona brindando asistencia humanitaria, incluyendo la entrega de alimentos, agua y kits de aseo, a residentes tanto de Darién como de la comarca Emberá Wuonaan, siendo estas de Boca de Cupe, Yapé, Vista Alegre, Unión Chocó y Capety, algunos de los sectores más impactados por las crecidas.

Según reportes de las autoridades, varias viviendas terminaron completamente anegadas, afectando enseres y dejando a familias enteras con pérdidas materiales.

René García, supervisor de operaciones del Sinaproc reportó que preliminarmente se contabilizaron 120 viviendas afectadas.

"Tenemos reportes de que las aguas ya habían ido bajando desde la mañana de hoy", informó.

García recordó que continúa vigente un aviso de vigilancia por intensas lluvias hasta este lunes 1 de diciembre, por lo que recomendó a la población mantenerse alerta ante posibles nuevas inundaciones o deslizamientos.

Las autoridades locales y los equipos de respuesta permanecen en monitoreo constante de los niveles de los ríos y de las condiciones climáticas en la región.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

