Canal de Panamá mantiene cierre del muelle de Gamboa por vertidos controlados en la represa de Madden

Represa Madden, entre el lago Alajuela y el río Chagres.
Represa Madden. / TVN Noticias

Panamá/El canal de Panamá informó que se mantienen operativos de vertidos controlados en la represa de Madden y, por seguridad, el cierre del muelle de Gamboa.

"Esta medida se implementa debido a que en el área se desarrollan actividades de limpieza de vegetación que ha sido arrastrada por la corriente tras las constantes lluvias en la cuenca del Canal", indicó en comunicado la entidad.

El canal de Panamá solicitó a la ciudadanía abstenerse de circular por el área porque podrían poner en riesgo su seguridad y, al mismo tiempo, obstaculizar los operativos de limpieza.

