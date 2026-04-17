Colón prepara proyecto que busca renovar la imagen de su casco urbano

Más de 200 edificios del casco urbano serán limpiados y pintados en los próximos meses, según confirmó el alcalde Diógenes Galván.

Colón, Panamá/En medio de una provincia golpeada por la falta de trabajo, el municipio de Colón se prepara para arrancar un proyecto que, sin prometer transformaciones estructurales, busca al menos cambiar el aspecto de la ciudad y mover la economía local. Más de 200 edificios del casco urbano serán limpiados y pintados en los próximos meses, según confirmó el alcalde Diógenes Galván.

La iniciativa, financiada con fondos municipales, comenzará con una primera etapa que abarca entre 22 y 26 edificios. El proyecto se encuentra en su fase final de aprobación por la Contraloría, tras un proceso de subsanaciones que, de acuerdo con el propio alcalde, ya ha sido completado. “Estamos en la última recta, calculamos que en una o dos semanas debemos tener la orden de proceder”, señaló.

Galván fue enfático en aclarar que no se realizarán intervenciones profundas. “No vamos a impactar los edificios. Solamente vamos a lavarlos y pintarlos”, explicó, marcando distancia de proyectos de restauración más complejos que suelen implicar mayores costos y tiempos de ejecución.

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Aun así, el municipio proyecta un impacto económico inmediato. El alcalde estima que cada edificio requerirá alrededor de ocho trabajadores, lo que podría traducirse en más de 300 empleos para colonenses. En una provincia donde, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el desempleo rondaba el 10% a finales de 2025, cualquier oportunidad laboral adquiere un peso particular.

“Desde nuestra responsabilidad tenemos que generar empleos”, sostuvo Galván, quien además adelantó un ajuste en el uso de los recursos municipales. Menos dinero para fiestas y eventos, y más para proyectos que según su visión, permitan a la población “llevar algo para la casa”. Incluso mencionó que las actividades festivas buscarán financiamiento a través de patrocinios para no afectar el presupuesto.

El plan no se limita a esta primera fase. Mientras se ejecutan los trabajos iniciales, ya se adelantan procesos de licitación para intervenir otros grupos de edificios, con la meta final de alcanzar 210 estructuras. La estrategia es encadenar etapas para mantener la generación de empleo de forma continua.

Aunque el proyecto no resolverá problemas estructurales del casco urbano ni del mercado laboral, sí apunta a un cambio visible en la ciudad. En Colón, donde el deterioro urbano ha sido una queja constante, la apuesta municipal combina estética y empleo en una medida que, por ahora, se mueve entre la expectativa y la urgencia.

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