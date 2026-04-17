Ministra de Trabajo propone mesa interinstitucional para abordar situación de repartidores motorizados

Muñoz explicó que la entidad no regula directamente a las plataformas digitales, sino que su competencia se limita a las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.

Ciudad de Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, se refirió a la situación de los repartidores motorizados de plataformas digitales, y del caso de Pedidos Ya, señalando que, bajo el enfoque actual de su administración, estos no son considerados trabajadores formales, sino prestadores de servicios.

“Los motorizados de estas plataformas son informales o brindan un servicio profesional”, expresó Muñoz, al tiempo que indicó que, hasta el momento, no ha existido un acercamiento formal entre estas empresas y el Ministerio de Trabajo.

Muñoz explicó que la entidad no regula directamente a las plataformas digitales, sino que su competencia se limita a las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. En ese sentido, sostuvo que estas aplicaciones operan actualmente bajo esquemas de servicios entre partes, similares a los de cualquier proveedor independiente.

🔗Puedes leer: Inspeccionan obras del Cuarto Puente y detectan 37 trabajadores extranjeros en condición irregular

No obstante, la ministra propuso establecer una mesa interinstitucional como punto de partida para discutir el tema. “Sentémonos en una mesa, porque el Ministerio no es el que regula las plataformas”, afirmó.

Como parte de esa posible discusión, Muñoz enfatizó que uno de los principales planteamientos de la institución será el cumplimiento de los porcentajes de mano de obra panameña, en caso de que estas actividades pasen a ser consideradas dentro del ámbito laboral formal.

“Para que una empresa tenga trabajadores, tiene que contar con un 90% o 85% de panameños. En el momento en que esto se regule como materia laboral, el 90% de los motorizados tendrían que ser panameños”, señaló.

Muñoz también cuestionó el uso del término “trabajadores” en publicaciones y redes sociales al referirse a los repartidores de estas plataformas. “Son motorizados que brindan un servicio”, reiteró.

Con información de Luis Jiménez.