Durante sus declaraciones, Chen Stanziola destacó que los sistemas judiciales están en constante evolución con el objetivo de responder de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad y fortalecer la impartición de justicia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, reiteró la importancia de respetar el Estado de derecho y los procedimientos establecidos por la ley, al referirse a los desafíos que enfrenta el sistema de administración de justicia y la necesidad de preservar la independencia judicial.