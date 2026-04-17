Inspeccionan obras del Cuarto Puente y detectan 37 trabajadores extranjeros en condición irregular

Pese a estas irregularidades, las autoridades constataron que la obra continúa desarrollándose con normalidad , sin reportes de paralización.

La presencia de 37 trabajadores extranjeros en condición migratoria irregular, detectados durante una inspección en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, fue calificada como una falta grave por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, al tratarse de una obra estratégica para el país.

El hallazgo se dio en el marco de una verificación realizada tras una denuncia presentada ante la Dirección de Inspección de Trabajo. En total, se identificaron 43 trabajadores extranjeros, de los cuales la mayoría no cumplía con los requisitos legales para laborar en el país.

“En Panamá, la ley se respeta”, advirtió la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien enfatizó a las empresas que tienen la obligación de cumplir con la normativa laboral vigente, especialmente en proyectos de alto impacto nacional.

Durante el recorrido, participaron la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración y personal técnico del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

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La institución dio un plazo de 10 días para corregir las anomalías detectadas.

Pese a estas irregularidades, las autoridades constataron que la obra continúa desarrollándose con normalidad, sin reportes de paralización.

La ministra hizo un llamado directo a la empresa responsable para que atienda de inmediato las observaciones y regularice la situación, reiterando que el Estado actuará con firmeza para proteger la mano de obra panameña.

Desde el Mitradel se subrayó que estas acciones forman parte del compromiso del gobierno, liderado por el presidente José Raúl Mulino, de garantizar el respeto a los derechos laborales, la transparencia en las contrataciones y la correcta ejecución de proyectos clave para el desarrollo nacional.

"En Panamá, la ley se respeta y no admite excepciones", reiteró.

La ministra aseguró que se mantendrán los operativos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar nuevas irregularidades en esta megaobra.

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