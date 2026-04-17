Detectan en Divisa a dos extranjeros con alerta internacional vinculados al Tren de Aragua

Tras la inspección, ambos extranjeros arrojaron alerta positiva por asociación, vinculación y reseña por presuntamente pertenecer al Tren de Aragua.

Divisa, Herrera/El Servicio Nacional de Migración detectó a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana con alertas internacionales activas durante un operativo de control en el Puesto de Control Migratorio de Divisa, informaron las autoridades este 16 de abril de 2026.

De acuerdo con el informe oficial, la incidencia se produjo en medio de una verificación rutinaria del transporte de pasajeros. Tras la inspección, ambos extranjeros arrojaron alerta positiva por asociación, vinculación y reseña por presuntamente pertenecer al Tren de Aragua, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos.

Como parte del procedimiento, los ciudadanos fueron trasladados a la regional de Herrera, donde se coordinan las diligencias correspondientes para su posterior movilización hacia un albergue migratorio en la ciudad de Panamá.

Las autoridades destacaron que este tipo de resultados evidencia la efectividad de los controles migratorios y el trabajo constante de las unidades en la detección de amenazas, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad nacional y combatir estructuras delictivas transnacionales.

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