Mitradel entrega 47 becas a niños en riesgo social a través del programa 'Abrazos del Futuro'

La institución informó que se prevé la entrega de más de 2 mil becas a nivel nacional en los próximos meses.

Provincia de Herrera/En el marco del lanzamiento del Proyecto “Abrazos del Futuro”, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), entregó 47 becas a niños y niñas en riesgo social de los distritos Los Pozos, Las Minas y Ocú, en la provincia de Herrera. Estas becas se distribuyen en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz explicó que este proyecto “forma parte de una estrategia enfocada en la prevención y erradicación del trabajo infantil en áreas vulnerables”, además indicó que está dirigido principalmente a la niñez de zonas apartadas, con el objetivo de brindarles oportunidades y alejarlos de entornos de riesgo.

Según explicó, además del apoyo económico a los menores, también se busca integrar a los padres o tutores al mercado laboral, como parte de un enfoque integral para mejorar las condiciones de estas familias.

Muñoz destacó que en la provincia de Herrera se ha detectado la participación de menores en actividades como el trabajo en vertederos, por lo que estas iniciativas buscan retirar a los niños de estos entornos y garantizar su acceso a la educación.

La institución informó que se prevé la entrega de más de 2 mil becas a nivel nacional en los próximos meses.