Indignación en Colombia por el supuesto abuso sexual a un niño por un estadounidense

Aunque el hombre fue detenido para investigaciones, las autoridades aún no han esclarecido el caso, o si las sospechas de los testigos son ciertas.

Las autoridades de Colombia capturaron el domingo a un ciudadano estadounidense por un presunto abuso sexual contra un niño que vecinos atestiguaron en un barrio acomodado de la capital Bogotá, un caso aún sin esclarecer que generó una ola de indignación.

Colombia, un país que no penaliza la prostitución, es un destino frecuente de turismo sexual. En los últimos años, las autoridades han redoblado esfuerzos en la lucha contra las redes de explotación sexual y el abuso de menores por parte de extranjeros.

El caso del domingo estalló después de que en redes sociales circularan imágenes grabadas por testigos, en las que se ve al estadounidense sostener a un niño pequeño junto a la baranda de un balcón en un edificio residencial en el norte de Bogotá.

"¡Está abusando del niño! ¡Suéltelo!", grita la mujer que graba las imágenes, acompañada de varias personas que también vociferan contra el hombre.

"En Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas", dijo en la red social X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien informó que el hombre fue detenido por la policía.

Al ingresar al departamento del sospechoso, las autoridades encontraron a tres menores de edad que "fueron trasladados (...) a un centro médico para que sean valorados", agregó Galán.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad estatal encargada de la protección de menores, aseguró que los tres menores se encuentran bajo su custodia.

La tarde del domingo, decenas de personas se congregaron en la entrada del edificio para exigir la captura del hombre, un estadounidense que llegó a Bogotá en un vuelo el pasado 6 de junio, dijo a la AFP un vocero de la autoridad migratoria.

Aunque el hombre fue detenido para investigaciones, las autoridades aún no han esclarecido el caso, o si las sospechas de los testigos son ciertas.

"No más. Igual que nos ponen visas, hay que poner visas de sanidad, para evitar que pedófilos que en EEUU abundan vengan con dólares a dañar la cabeza de padres y madres que sabemos entregan a sus niñas y niños para el placer sexual. Basta ya", dijo en la red social X el presidente izquierdista Gustavo Petro.

En el primer semestre de 2026, Colombia inadmitió a un centenar de extranjeros que intentaron ingresar al país con fines de turismo sexual, la gran mayoría en Medellín (noroeste).