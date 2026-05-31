Mundial 2026| Canadá descarta de último momento para el torneo a Marcelo Flores

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México/El volante ofensivo Marcelo Flores quedó descartado para jugar el Mundial 2026 con la selección de Canadá debido a una lesión de rodilla que sufrió el sábado en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre su equipo Tigres y el Toluca.

Flores ingresó a la final en el segundo tiempo y al minuto 75, en una jugada ofensiva en el área toluqueña, la pierna se le trabó en el césped y debió salir de cambio sin poder apoyarse.

"Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", informaron los Tigres este domingo en un comunicado.

Los felinos adelantaron que el juvenil atacante "será operado en los próximos días".

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El jugador de 22 años, que optó por jugar para la selección canadiense sobre la mexicana, había sido anunciado el viernes como parte de los 26 jugadores convocados por el director técnico Jesse March para jugar la Copa del Mundo.

Tras no ser considerado por el seleccionador mexicano Javier Aguirre, Marcelo Flores eligió jugar para Canadá.

El debut oficial de Flores con la selección se dio el 28 de marzo de este año contra Finlandia.

Su convocatoria para el Mundial se dio con solo dos partidos internacionales.

Este domingo, Marcelo Flores expresó en sus redes sociales que está pasando "tiempos muy difíciles" y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.

"Aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte", apuntó Flores.

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- Devastados en Canadá -

Desde la concentración de la selección canadiense, Jesse March expresó que "estamos devastados" por la baja de Marcelo Flores.

El seleccionador de Canadá reportó que se comunicó con Flores desde el sábado por la noche al enterarse de la lesión, y también el domingo inmediatamente después de los exámenes médicos.

"Todos nuestros corazones están con él", añadió March, quien señaló que sus compañeros de selección han estado pendientes de la situación médica de Marcelo.

El seleccionador de Canadá agradeció que el sábado, en cuanto sucedió la lesión, Flores fue apoyado por sus compañeros, rivales y por los aficionados presentes en el estadio Nemesio Diez, casa del Toluca.

"Estar en esa cultura en México y que todos lo apoyen en un momento muy difícil cuando su siguiente movimiento al día siguiente era prepararse para la Copa del Mundo, creo que eso dice mucho sobre la comunidad", comentó March.

El entrenador de Canadá señaló que este domingo Marcelo había recuperado el buen humor.

"Ya está enfocado en seguir adelante y sanarse para el futuro", dijo el entrenador.

El seleccionador canadiense ofreció a Marcelo Flores que, si decide visitar al equipo nacional durante la Copa del Mundo después de su operación, "será más que bienvenido".