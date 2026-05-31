Mundial 2026| Christian Pulisic impulsa a Estados Unidos en partido amistoso ante Senegal

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estados Unidos/La selección de fútbol de Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se impuso 3-2 este domingo a su par de Senegal en el primero de dos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con una gran actuación de Christian Pulisic.

Pulisic, de 27 años, anotó su primer gol del 2026 y el primero con la selección de las barras y las estrellas desde noviembre del 2024.

El atacante del AC Milán aprovechó un balón al espacio de Ricardo Pepi para sacarse la marca del arquero Mory Diaw y al minuto 20 decretó el 2-0 para el combinado local en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

Antes, Pulisic ganó por la banda izquierda y, superando la marca de dos defensores, sirvió pase para Sergiño Dest, quien de primera intención definió al borde del área chica para abrir el marcador a siete minutos de iniciado el encuentro.

El seleccionador del Team USA, el argentino Mauricio Pochettino, realizó diez modificaciones en el inicio del segundo tiempo con el propósito de cuidar a sus jugadores y evitar lesiones.

Senegal logró empatar el partido en el complemento con un doblete del ex del Liverpool, Sadio Mané, hasta que al minuto 63 Folarin Balogun anotó el gol de la victoria para los norteamericanos.

Te puede interesar: Mundial 2026| Alemania supera por goleada la prueba en casa ante Finlandia

El balance general es positivo para ambas selecciones que vieron a sus principales figuras en un gran nivel, siendo los errores individuales en defensa el principal factor a corregir.

En cuanto a las nuevas regulaciones de la FIFA de cara al Mundial, todas estuvieron en vigencia por parte del árbitro central Nick Walsh, quien implementó ambas pausas de hidratación y permitió hasta once modificaciones.

Estados Unidos cerrará su etapa de preparación enfrentando a Alemania en el Soldier Field, el sábado en Chicago, mientras que Senegal hará lo propio ante Arabia Saudita en el Toyota Field en San Antonio, Texas.

Te puede interesar: Mundial 2026| Luca Zidane pone su nombre en la lista de la Selección de Argelia

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Turner (Chris Brady, 46’) - Tim Ream (Auston Trusty, 46’), Mark McKenzie (Miles Robinson, 46’), Alex Freeman (Joe Scally, 46) - Antonee Robinson (Maximilian Arfsten, 46’), Tyler Adams (Weston McKennie, 46’), Sebastián Berhalter (Alejandro Zendejas, 76’), Sergiño Dest (Tim Weah, 46’) - Christian Pulisic (Malik Tillman, 46’), Gio Reyna (Cristian Roldán, 46’), Ricardo Pepi (Folarin Balogoun, 46’). DT: Mauricio Pochettino.

Senegal: Mory Diaw - Krepin Diatta, Abdoulaye Seck (Moustapha Mbow, 46’), Mamadou Sarr (Moussa Niakhate, 71’) - Iliman Ndiaye (Bamba Dieng, 70’_, Lamine Camara (Pape Gueye, 46’), Bara Ndiaye, Ismail Jakobs (Malik Diouf, 46’) - Habib Diarra (Pape Sarr, 71’), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye 59’), Sadio Mané (Assane Diao, 59’). DT: Pape Thiaw.