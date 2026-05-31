Con bendición especial, TVN Media se prepara para el Mundial 2026 con la inauguración de nuevo set deportivo

La actividad reunió a colaboradores, comunicadores y personal técnico de la empresa en un acto que simbolizó el inicio de una nueva etapa para la producción deportiva del medio.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media presentó y bendijo su nuevo set deportivo, un espacio desde el cual se desarrollará la cobertura de importantes acontecimientos futbolísticos internacionales, incluyendo el seguimiento a la Selección Nacional de Panamá en sus próximos compromisos y la cobertura especial de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La actividad reunió a colaboradores, comunicadores y personal técnico de la empresa en un acto que simbolizó el inicio de una nueva etapa para la producción deportiva del medio. Durante la ceremonia se destacó el papel de los medios de comunicación en la promoción de valores como la unidad, el esfuerzo colectivo y el sentido de pertenencia que despierta el deporte entre los panameños.

La bendición estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien dedicó un mensaje a los profesionales responsables de llevar a cabo las transmisiones deportivas. En sus palabras, resaltó la importancia de ejercer el periodismo y la comunicación con responsabilidad, compromiso y profesionalismo.

También hubo un reconocimiento al papel que desempeña la Selección Nacional de Panamá como símbolo de disciplina, perseverancia y orgullo nacional. Se destacó que cada cobertura deportiva representa una oportunidad para acercar a los aficionados a las historias humanas que existen detrás de cada competencia y cada atleta.

El nuevo estudio será utilizado para la producción de programas especiales, análisis, transmisiones y coberturas relacionadas con la Copa del Mundo 2026 y otras coberturas deportivas, en un período en el que la atención de millones de aficionados estará centrada en el fútbol mundial y en el desempeño de la selección panameña.

Con esta renovación, TVN Media fortalece su infraestructura de producción deportiva y se prepara para acompañar a la audiencia en una nueva etapa de grandes desafíos y emociones para el deporte nacional e internacional.