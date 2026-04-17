El femicidio de María de los Ángeles, doblemente víctima de un sistema

La víctima ya había logrado una condena de prisión por violencia doméstica para su agresor, pero la misma le fue rempazada por trabajo comunitario y ante esto esperó que una boleta de protección la mantuviera a salvo.

Ciudad de Panamá/La audiencia de imputación por el femicidio ocurrido este miércoles en Calzada Larga reveló aspectos relevantes del caso, y es que la víctima ya había logrado que Marcos Antonio Lasso Rivas, su expareja, fuera condenado por violencia doméstica a 50 meses de prisión; sin embargo, la medida le fue reemplazada.

El hombre fue capturado en flagrancia, luego de, presuntamente, haber estrangulado a quien ya había sido su víctima.

La condena de prisión por violencia doméstica le fue reemplazada por trabajo comunitario.

Este medio conoció que, ante el reemplazo, María de los Ángeles, de 39 años de edad, pidió una boleta de protección, esperando que esto mantuviera a su agresor lejos.

Pero, el desenlace se produjo a eso de las dos de la madrugada del miércoles, cuando la víctima dormía en su residencia junto a sus hijos menores de edad. El hombre, violentando la puerta, logró introducirse y cometer el crimen.

El Juzgado de Garantías ordenó la detención de Lasso luego de ser llevado a audiencia de solicitudes múltiples, la cual finalizó la noche de este jueves.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión, así como la formulación de cargos.

El tribunal fundamentó la detención provisional en la gravedad del delito, la existencia de riesgos procesales —como peligro de fuga y posible afectación a los medios de prueba—, así como el riesgo para la comunidad.

Además, se valoró el antecedente del hecho y la condena vigente.