Automovilismo| Alexis Vanegas Jr.: piloto panameño es premiado en Gala Anual de la FIA

El desempeño de Vanegas Jr. en el medio local fue sobresaliente en el último año.

Panamá/El joven volante Alexis Vanegas Jr. , fue distinguido en la Gala Anual de la FIA como piloto del Año en Panamá tras haber conquistado el campeonato nacional en la categoría ST3 (Súper Turismo 3) en el Autódromo Panamá.

La tradicional ceremonia en la que la FIA distingue a los campeones de todas sus categorías se realizó el pasado fin de semana en Panamá.

"Sin duda, este triunfo refleja el enorme esfuerzo que dejamos en pista durante toda la temporada 2025. No fue un inicio sencillo; comenzamos el año con varios retos, pero con trabajo constante, análisis y muchas horas de dedicación logramos poner el auto a punto y, finalmente, obtener los resultados que buscábamos", expresó al medio digital Harmodio Arrocha Sports el joven piloto istmeño que cerró un año soñado en el Autódromo Panamá.

Con un auto confiable, un equipo sólido y la motivación al máximo, Vanegas Jr., se consagró como el mejor piloto nacional en su debut en la categoría ST3.

"A nivel personal, este logro tiene un significado muy especial. Desde los 7 años he estado vinculado al karting, preparándome paso a paso para el mundo del automovilismo, y hoy podemos demostrar que esa preparación rinde frutos. Son triunfos que no solo representan una temporada sino que quedan marcados en la historia".

Además, agregó: "Seguimos enfocados en nuestra preparación, aprendiendo y luchando cada día por nuestros sueños, con la motivación intacta para lo que viene".

En la ceremonia de la FIA también fue reconocido por su notable desempeño internacional el joven piloto Gianmatteo Rousseau.

Este reconocimiento a Alexis Vanegas y Gianmatteo Rousseau representó un motivo de orgullo para Panamá y reforzó el crecimiento del automovilismo istmeño en el escenario internacional.

La ceremonia

La Gala Anual de la FIA es un evento formal que organiza cada año la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para cerrar la temporada del automovilismo.

En esa gala se hace principalmente:

🏆 La entrega oficial de premios a los campeones del año (Fórmula 1, rally, resistencia, Fórmula E, karting, etc.).

a los campeones del año (Fórmula 1, rally, resistencia, Fórmula E, karting, etc.). 🎖️ Reconocimientos especiales a pilotos, equipos y figuras destacadas.

a pilotos, equipos y figuras destacadas. 🌍 Reunir a lo más importante del mundo del motor en una ciudad anfitriona distinta cada año.

Nota de prensa

