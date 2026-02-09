Gianmatteo Rousseau destaca en Italia con sólido desempeño en Napoli rumbo al Campeonato Europeo FIA

La actuación en Napoli deja sensaciones positivas para el automovilismo panameño , reafirmando el crecimiento de Rousseau en el escenario europeo y su proyección de cara a los grandes retos que se avecinan en la temporada.

Panamá/El piloto panameño Gianmatteo Rousseau tuvo un fin de semana positivo en el kartódromo de Napoli, Italia, donde compitió ante una parrilla de más de 60 pilotos, en una exigente jornada que puso a prueba su talento, constancia y capacidad de adaptación en pista.

Durante la jornada del viernes, Rousseau mostró un rendimiento destacado al ubicarse en la tercera posición (P3) en la sesión de clasificación, disputada bajo condiciones de lluvia, un escenario que exigió precisión y control, y en el que el panameño supo marcar diferencia frente a sus rivales.

En las carreras eliminatorias y la prefinal, el joven piloto se mantuvo de manera consistente dentro del Top 10, reflejando buen ritmo, regularidad y competitividad a lo largo del fin de semana. Su desempeño confirmó el progreso que viene mostrando en cada salida a pista, enfrentando a pilotos de alto nivel del kartismo europeo.

La final se disputó bajo condiciones mixtas, combinando sectores húmedos y secos, lo que elevó la dificultad de la competencia. En medio de la prueba, un contacto con otro piloto obligó a Rousseau a perder varias posiciones. Sin embargo, lejos de rendirse, el panameño protagonizó una remontada, logrando avanzar puestos y cruzar la meta en la posición 20 (P20), cerrando así una actuación marcada por la resiliencia.

Estas competencias forman parte del proceso de preparación de Gianmatteo Rousseau con miras al Campeonato Europeo FIA, uno de los torneos más importantes del kartismo internacional, que iniciará en el mes de abril en Italia.

La actuación en Napoli deja sensaciones positivas para el automovilismo panameño, reafirmando el crecimiento de Rousseau en el escenario europeo y su proyección de cara a los grandes retos que se avecinan en la temporada.

