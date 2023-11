UFC Vegas 82: Joselyne Edwards recibió estrangulación por parte del entrenador de Ailín Pérez

La panameña Joselyne Edwards especialista en artes marciales mixtas, tuvo un incidente en los Estados Unidos con la también experta en estas lides, Ailín Pérez de Argentina.

Todo ucurrió el pasado martes en el UPI (UFC Performance Institute) según comenta la argentina Ailín Pérez luego de su combate la noche del sábado: "lo que hice fue expresar mi opinión en redes sociales sobre la pelea. No le falté el respeto a nadie; No hablé de nadie. Pero esta muchacha irrelevante se me acercó después de que yo opinara sobre una de sus peleas, simplemente hablando de la actuación que hizo. Y ella vino a agredirme".

A la pelea que se refiere Ailín Pérez, fue el combate entre Edwards y Nora Cornolle la cual perdió por decisión de manera polémica: "comenté que esa pelea no la había ganado, que ella la perdió".

La respuesta de Joselyne Edwards no se hizo esperar: "Mientras peleábamos, su entrenador me atacó por detrás. Me estaba estrangulando para que Ailin me golpeara, su entrenador me atacó. Prácticamente tuve que luchar contra dos de ellos. Él no protegía a nadie, él iniciaba la pelea, él era quien calentaba las cosas para que se diera la pelea, y luego me atacó y me fue estrangulando. Después, cuando ya me habían separado de Ailin, él todavía me estrangulaba y no quería dejarme ir. Nunca separó la lucha; él me atacó mientras ella me atacaba”.

Un testigo de este incidente, Alex Davis, aportó que el entrenador Javier Oyarzabal intentaba estrangular a Edwards hasta dejarla inconsciente.: "Estaba sentado en el gran octágono dentro del PI mirando mi teléfono cuando escuché gritos a mi derecha, cuando me acerqué a la jaula, vi a Ailín y su entrenador encima de Joselyn, así que salté para interrumpir la pelea. Cuando fui a ayudar y vi al entrenador estrangulando a Joselyn por detrás, y fue muy profundo, si el estrangulamiento se hubiera prolongado por mucho más tiempo, habría sido una escena terrible".

“Cuando saqué al entrenador de Joselyn, el entrenador estaba despotricando y gritando, tratando de seguir peleando. Estaba tratando de calmar a Joselyn porque ella pensaba que todavía estaba peleando”, destacó Davis.

Según la panameña Edwards, fue Javier Oyarzabal (entrenador de Ailín) quien inició la pelea física entre las dos peso gallo porque las convenció de pelear dentro de la jaula.

Joselyn sigue su recuperación

Debido a este altercado, la argentina subió al octágono este sábado en el evento UFC Vegas 82 con una herida debajo del ojo izquierdo y terminó ganando su combate ante Lucie Pudilova.

Con información de MMA Manía.