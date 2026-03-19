Christina Aguilera causa desilusión en su regreso a la CDMX: críticas por concierto breve y repertorio repetido

El regreso de la artista a los escenarios de la Ciudad de México el 17 de marzo de 2026 no fue lo que muchos esperaban.

Tras varios años sin presentarse en solitario en el país, la artista ofreció un concierto en el Palacio de los Deportes, que dejó más preguntas que respuestas entre sus seguidores. La alta expectativa por su presentación terminó desencadenando una serie de críticas en redes sociales, particularmente por la duración del show y la falta de sorpresas en su repertorio.

El evento se convirtió en un tema candente en plataformas como Twitter y TikTok, donde los asistentes compartieron sus decepciones. En comparación con otros conciertos de artistas internacionales, donde las presentaciones pueden extenderse hasta las dos o tres horas, Christina Aguilera ofreció un show de apenas una hora. Para muchos, este fue el primer golpe a sus expectativas, que ya se habían visto afectadas por el elevado costo de los boletos, que llegaron hasta los 5,679 pesos en la zona VIP.

El periodista Juan Carlos García, del diario Reforma, se unió al coro de críticas, destacando lo que consideró una falta de esfuerzo por parte de la cantante: “Christina Aguilera es hasta hoy, la reina de las migajeras: canciones recortadas a dos minutos, apoyada siempre de las coristas y abusando de las notas altas y sobre todo, diciendo ‘Nuevo México’”. Esta última observación hizo eco en las redes sociales, ya que Aguilera cometió un error geográfico al referirse a “Nuevo México” en lugar de a la Ciudad de México, lo que provocó una ola de memes y comentarios sarcásticos sobre su desconocimiento del lugar.

El espectáculo también fue criticado por la falta de novedades en el repertorio. De hecho, muchos fans notaron que las canciones interpretadas por la artista eran las mismas que había cantado en festivales previos, como en el Tecate Emblema 2024 y en la Feria de Aguascalientes 2024. Incluso la duración de varias canciones fue considerablemente recortada, lo que dejó a muchos sintiendo que el concierto no cumplió con lo que se había prometido.

Además, las críticas fueron amplificadas por la comparación con otros artistas internacionales que se presentan en la Ciudad de México. Mientras que algunos shows de estrellas como Shakira o Luis Miguel pueden durar más de dos horas, la breve actuación de Christina Aguilera pareció una burla para quienes pagaron altos precios por una experiencia más extensa y completa.

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Una vez terminado el concierto, los asistentes no tardaron en compartir sus frustraciones en redes sociales, donde algunos incluso señalaron que el tiempo que tardaron en llegar al recinto fue mayor que la duración del propio espectáculo. Incluso los vendedores ambulantes se unieron al fenómeno, burlándose de la situación y promocionando sus productos, asegurando que Aguilera había cantado menos que lo que ellos tardaron en preparar su mercancía.

Pero el descontento no se limitó solo al show musical. En su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, la artista escribió en el libro de visitas: “Un espacio, una mujer y una vida tan hermosos e inspiradores. ¡Viva la vida! Gracias por el recorrido especial. Siempre, Christina”. A pesar de su buena intención de rendir homenaje a la icónica pintora, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la ocasión para comparar el tiempo que Christina Aguilera pasó en el museo con la brevedad de su concierto, generando aún más burla sobre lo que muchos vieron como una injustificable falta de compromiso con sus seguidores.

El contraste entre la corta duración de su concierto y su dedicación en el museo fue captado por muchos como una ironía, y se viralizó rápidamente. “Duró más escribiendo eso que cantando en el concierto de ayer”, se leía en uno de los comentarios que se replicaron entre los fanáticos.

El regreso de Christina Aguilera a México, tras siete años de ausencia, dejó un sabor amargo para quienes esperaban una noche épica. Las críticas apuntan a una escasa duración del show, la repetición de un repertorio que ya había sido presentado en otros eventos y, sobre todo, a la decepción de sus seguidores, quienes sienten que el evento no estuvo a la altura del precio y la expectativa generada.

Por ahora, parece que Aguilera tendrá que reflexionar sobre el impacto de este regreso a los escenarios mexicanos, ya que la gran mayoría de sus fans se fueron a casa con la sensación de que el concierto fue una oportunidad perdida para ofrecer algo verdaderamente memorable. Sin duda, este episodio será recordado como uno de los momentos más controvertidos en la carrera de la cantante.